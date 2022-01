Školy sa môžu hlásiť do 4 výziev na doučovanie či preplatenie ŠKD, hovorí minister Gröhling

Rezort školstva vyhlásil niekoľko výziev na podporu žiakov a školského personálu. Do 10. januára môžu materské školy žiadať financie na pracovnú pozíciu pomocných vychovávateľov. "Úlohou pomocných vychovávateľov je pomáhať v materskej škole deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a napomôcť im tak pri príprave na základnú školu," uviedol rezort školstva.

Rovnako do 10. januára môžu základné a stredné školy žiadať o preplatenie doučovania prostredníctvom on-line formulára. Doučovanie môžu využiť všetci žiaci, ktorí majú potrebu dobehnúť učivo alebo upevniť svoje poznatky. Na jeseň sa do doučovania zapojilo vyše 650 základných a stredných škôl. "Doučovanie preplácame už po tretí raz. Začali sme na jar minulého roku, pokračovali sme na jeseň a doučovanie budeme preplácať aj v roku 2022. Posledné dva razy sa nám podarilo podporiť 100 percent škôl, ktoré o doučovanie požiadali a splnili podmienky. Verím, že sa to podarí aj tentoraz," priblížil Gröhling.

Druhé kolo výzvy na školských digitálnych koordinátorov

Základné školy môžu tiež môžu žiadať o preplatenie školských klubov detí pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zapojiť sa môžu do 17. januára. "Mnohí aktéri v školstve aj mimovládne organizácie dlhodobo zdôrazňovali na to, že u žiakov z málo podnetného prostredia je potrebné celodenné vzdelávanie. Táto výzva má za cieľ to zabezpečiť," doplnil šéf rezortu školstva. Vďaka tomuto príspevku budú môcť aj rodiny, ktoré nemajú financie na poplatky za ŠKD, zabezpečiť dochádzku do ŠKD pre svoje deti.

Poslednou výzvou je druhé kolo výzvy na školských digitálnych koordinátorov. Žiadať o ne môžu základné a stredné školy do 16. januára. V prvom kole výzvy začalo na školách na jeseň pracovať približne 300 digitálnych koordinátorov. Školský digitálny koordinátor je nová pracovná pozícia ukotvená aj v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá vstupuje do platnosti. Úlohou tohto zamestnanca je podporovať digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov, oboznamovať ich s novými technológiami a zavádzať ich využívanie do vzdelávania.

"Digitálna gramotnosť je v dnešnej dobe samozrejmosťou a práve pandémie nám ukázala, v akej miere bola v školstve zanedbávaná. Digitálny koordinátor spoločne s digitálnou technikou, ktorá bude zabezpečená z európskych zdrojov, sú hlavné nástroje, ako pomôcť učiteľom a žiakom narábať s digitálnou technikou rozumne a zodpovedne," uzavrel Gröhling.