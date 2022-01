Počasie nás opäť potrápi: POZOR na silný vietor, na cestách aj na poľadovicu

Výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách vydal SHMÚ pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Výstraha platí od 15.00 h až do nočných hodín.

Zdroj: shmú.sk

Vietor sa očakáva v polohách nad 1500 metrov a v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Vietor sa môže vyskytnúť nad pásmom lesa a v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Na cestách je miestami aj žľadovatený sneh

Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na cestách I., II. a III. triedy sa miestami môže na vozovke vyskytovať zľadovatený sneh. Na stránke zjazdnost.sk na to upozornila Slovenská správa ciest (SSC).

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na cestách III. tried obvodoch Kokava nad Rimavicou a Trstená sa však na vozovke nachádza vrstva miestami čerstvého až utlačeného snehu.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horskom priechode Čertovica je na vozovke kašovitý sneh. Miestami zľadovatený sneh je na horskom priechode Vrchslatina.

Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa podľa cestárov vyskytuje v lokalitách Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou a Holčíkovce. Zároveň pripomínajú, že cesta v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je v zimnom období neudržiavaná a uzavretá pre všetku dopravu.

V Tatrách platí druhý stupeň lavínovej aktivity

V Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách, v polohách od 1600 metrov nad morom, platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej, Malej Fatre a v nízkych polohách pretrváva malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Oteplenie predchádzajúcich dní spôsobilo masívny úbytok snehovej pokrývky. Súvislá snehová pokrývka sa udržala v stredných a vysokých polohách. Za posledných 24 hodín pribudlo od stredných polôh do desiatich centimetrov nového snehu," priblížil Buliak.

Zdôraznil, že vo vysokých polohách je hlavným lavínovým problémom vetrom previaty sneh. V nižších polohách je to podľa jeho slov mokrý sneh.

Počasie na horách v utorok ovplyvňuje teplý front, ktorý priniesol oblačné až zamračené počasie a zrážky, od 1400 metrov snehové. Teploty sa pohybujú od mínus siedmich v najvyšších polohách do plus troch stupňov Celzia na podhorí. Fúka západný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 101 kilometrov za hodinu.