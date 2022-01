Zdražovanie, vyššie dôchodky a materské, ale aj povinné poistenia: Čo sa od Nového roka mení?

BRATISLAVA – Ako zvyčajne, Nový rok so sebou prináša mnohé zmeny, ktoré sa dotknú mnohých. Ide o zmeny v poisteniach, sociálnych dávkach, či príspevkoch pre rodiny s deťmi. Iba niektoré sa však zmenia. Vo veľkom sa treba pripraviť aj na zdražovanie. Čo všetko sa teda od 1. januára zmenilo?

Vyššie dôchodky

Jednou z tradičných zmien je zvyšovanie dôchodkov, a to vďaka pravidelnej valorizácii. Tie sa zvýšia o 1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najlepšie tak obídu tí, ktorí majú najvyššie dôchodky, tí, čo majú minimálne dôchodky si prilepšia len o pár eur. Okrem toho však od roku 2022 nastáva aj ďalšia zmena – tí najbiednejší nedostanú nič navyše.

"Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Ak bude po valorizácii pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok,“ vysvetlila hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Dôchodcovia, deti do šesť rokov a ŤZP budú mať zároveň lieky bez doplatku.

Minimálne mzda sa zvýši

Okrem toho však opäť stúpne aj minimálna mzda, a to o 23 eur na 646 eur v hrubom. Na túto sumu má len ten zamestnanec, ktorý pracuje na plný úväzok. V čistom im tak mesačne príde výplata 525,65 eura. Rovnako sa zvyšuje aj minimálna hodinová mzda pre tých, ktorí robia na dohodu – zamestnávateľ im tak musí vyplatiť aspoň 3,713 eura za hodinovú prácu.

Gastrolístky alebo peniaze?

Od Nového roku si zamestnanci môžu vybrať, či chcú od zamestnávateľa dostávať na stravu gastropoukážku alebo radšej finančnú hotovosť. Doteraz bolo rozhodnutie na zamestnávateľovi, po novom však musí rozhodnutie zamestnanca rešpektovať. Túto možnosť však majú len tí zamestnanci, ktorí nemajú k dispozícii vlastnú kantínu, prípadne im zamestnávateľ nezabezpečuje stravu.

Menej byrokracie

Okrem toho, že sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky sa zaviedli opatrenia na zníženie byrokracie na úradoch. Od 1. januára bude potrebné na úrady nosiť menej tlačív, a to vďaka novele zákona proti byrokracii. Napríklad, na matrikách budú úradníkom potrebné listiny sprístupnené formou elektronických výpisov – ľudí sa to dotkne tak, že nebudú musieť na úrady nosiť kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov či potvrdenia o pobyte. Živnostníci už nebudú musieť nosiť na úrady potvrdenie o pridelení IČO. Potrebný nebude ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, registra a zoznamu advokátov, registra exekúcií a podobne.

Vyššia PN či iné prídavky

Okrem minimálnej mzdy a dôchodkov sa zvýšia aj ďalšie sociálne dávky. Môže za to nárast maximálneho denného vymeriavacieho základu. Tí, ktorí zarábajú najviac, dostanú mesačne maximálne takmer 1230 eur. Naopak, materská sa bude vyplácať v maximálnej hodnote 1676,30 eura za mesiac. Za ošetrovanie dostanete maximálne 573,70 eura za mesiac a maximálne tehotenské na úrovni 335,30 eura.

Vyššie úspory na dôchodok

Tí, ktorí si sporia na dôchodok v rámci tzv. II. piliera prostredníctvom súkromných správcovských spoločností, si od 1. januára budú sporiť viac. Povinné príspevky sa zvýšia na 5,50 percenta z vymeriavacieho základu. V minulom roku boli príspevky na úrovni 5,25 a o štvrtinu percenta sa budú zvyšovať až do roku 2024, kedy dosiahne maximálnu hranicu 6 percent. Tá už ďalej nebude rásť.

Prídavky na dieťa

Polepšia si aj rodičia. Totižto, od 1. januára sa zvyšuje suma rodičovského príspevku na 383,80 eura, čiže o viac ako 5 eur. Tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali, dostanú od Sociálnej poisťovne mesačný príspevok 280 eur. Spolu s rodičovským príspevkom stúpa aj prídavok na dieťa, a to na 25,88 eura a príplatok k prídavku na dieťa na 12,14 eura.

Zmrazené príplatky za prácu

Po novom sa zavádza zmena týkajúca sa príplatkov za prácu v noci, cez sviatok a víkend. Kým predchádzajúca vláda zaviedla príplatky odvíjajúce sa od minimálnej mzdy, po novom budú zmrazené a rozhodovať o nich bude vláda. V tomto roku budú príplatky na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Za hodinu práce v noci dostanú zamestnanci 1,43 eura, v sobotu 1,79 eura a v nedeľu 3,58 eura.

Vyššie zdravotné a sociálne poistenie

Okrem vyššie uvedeného sa však pre SZČO, teda samostatne zárobkovo činné osoby zvyšuje minimálne zdravotné a sociálne poistenie. Spolu za obe SZČO či podnikateľ zaplatí o 10 eur viac ako v roku 2021. Kým zdravotné poistenie bude na úrovni 79,31 eura, v prípade sociálneho poistenia to je na úrovni 187,78 eura. Obe poistenia treba uhradiť do 8. februára 2022, keďže sa platia spätne za január.

Zdražovanie

Od Nového roku je potrebné sa pripraviť na zvyšovanie cien energií. Zdražie plyn aj elektrina. Tých, ktorí využívajú plyn len na varenie, sa dotkne zdražovanie len minimálne, na úrovni zhruba pol eura. Avšak, tí, čo používajú plyn na varenie a k tomu aj ohrev vody, bude to mesačne o 10 eur viac. Ročne tak ľudia zaplatia v priemere o 115 eur viac. A tí, čo plynom aj kúria, si siahnu do vreciek najviac – v priemere o 19 eur viac, teda ročne o viac ako 230 eur. Priemerná domácnosti si za elektrinu priplatí viac o 4 eurá. Tí, čo ju využívajú aj na kúrenie, si siahnu hlbšie do vreciek o 14 eur.