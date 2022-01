BRATISLAVA - Vlajkové lode, aktuálne najlepšie a primárne smartfóny každej spoločnosti, stoja zvyčajne nad tisíc eur. Huawei však so svojou vlajkovou loďou série P už niekoľko rokov nedokáže poriadne zažiariť. Teraz však predstavil model Huawei Nova 9, ktorý má potenciál na to, aby to prelomil. A čo je najlepšie – stojí iba polovicu z bežnej ceny telefónov najvyššej rady.