Počasie sa poriadne vyblázni! PREDPOVEĎ Najskôr nás potrápia extrémne mrazy, na Silvestra príde teplotný šok

Meteorológovia informovali, že v noci na dnes nad naše územie začala od severu prenikať studená a veľmi suchá vzduchová hmota. "Bola však len plytká, a tak sa cez pohoria nedostala ďalej na juh nad celé územie. Zároveň sa najmä na severe aj zmenšila oblačnosť, a tak sa tam výrazne ochladilo, ojedinele aj pod -20 °C," uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav. Smerom na juh však tak chladno nebolo a napríklad do Nitrianskeho kraja sa studená vzduchová hmota takmer nedostala a teplota klesla iba na približne -1 °C.

Zdroj: SHMÚ

Dnešná noc má byť predovšetkým na severe opäť veľmi studená, dokonca chladnejšia, ako tá, ktorú sme zažili zo soboty na nedeľu. "Oblačnosť však nad Slovenskom trochu pribudne, čo miestami zastaví pokles teploty. Zároveň najmä na juhozápade bude znova len slabý mráz, výsledkom čoho bude ešte väčší interval minimálnej teploty vzduchu v rámci nášho územia," vysvetlili meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

Pondelok

V pondelok má byť oblačno až zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môže vyskytnúť mrholenie, a to aj mrznúce s možnosťou poľadovice. Má byť tiež chladno. Najvyššia denná teplota sa má pohybovať od -3 až 3°C, v severnej polovici väčšinou -9 až -3°C. Pre stred a východ krajiny platia tiež výstrahy 1. respektíve 2. stupňa.

Zdroj: SHMÚ

Utorok

V utorok k nám bude od juhu prúdiť teplejší a vlhší vzduch. Zároveň podľa SHMÚ cez Maďarsko nad Ukrajinu postúpi frontálna vlna, ktorá čiastočne ovplyvní počasie aj nad Slovenskom. Má byť oblačno až zamračené, miestami má panovať prechodne zmenšená oblačnosť.

Ojedinele, v noci na Zemplíne miestami, sa môže vyskytnúť sneženie, v nižších polohách spočiatku aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele tiež treba rátať s poľadovicou. Najnižšia nočná teplota bude 0 až -7, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti -7 až -14°C. Najvyššia denná teplota bude od -4 až po 1, na juhozápade miestami okolo 3°C. Fúkať má prevažne slabý vietor.

Zdroj: SHMÚ

Streda

V stredu má byť oblačno až zamračené, lokálne tiež hmlisto. Na viacerých miestach má snežiť alebo padať dážď so snehom, v nižších polohách to môže byť iba dážď a to najmä na západe. Ojedinele hrozí tiež poľadovica. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať 0 až -5, v údoliach ojedinele okolo -7°C. Najvyššia denná teplota vystúpi na -1 až 4, na krajnom juhozápade miestami do 8°C. Fúkať má prevažne južný, na západe postupne západný vietor do 20 km/h.

Zdroj: SHMÚ

Štvrtok

Vo štvrtok očakávajte tiež oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach má padať dážď, vo vysokých polohách hlásia sneženie. V noci a ráno sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica, prípadne treba počítať aj s hmlou. Má sa ale otepliť. Nočné teploty sa majú pohybovať v rozmedzí od 3 až -3, denné od 1 až 7, na západe 8 až 14 °C.

Piatok

Posledný deň tohto roka sa bude niesť v znamení teplého počasia. V piatok má byť oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne tiež hmlisto. Miestami sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky. V noci a ráno môže byť ojedinele poľadovica. Opäť má byť teplo. Najnižšia nočná teplota má byť 4 až -2, na juhozápade okolo 6°C. Počas dňa má dosiahnuť 3 až 9, na západe dokonca vystúpi až do 14°C.