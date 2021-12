ADVERTORIÁL

BRATISLAVA - #Pomáhať by sme si mali stále. Najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Pripomienkou pre dobré skutky bývajú pre mnohých ľudí určite Vianoce. Čas, kedy sa snažíme potešiť druhých. V ťažkom období koronakrízy to platí dvojnásobne.