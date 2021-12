Heger hodil zdravotníkov na jednu kopu s Kotlebom, Mikulec im poslal odkaz! Politológ však pripomína dôležitú vec

BRATISLAVA – Zákon platí pre všetkých rovnako. Včerajší zákrok proti záchranárom prostestujúcim pred parlamentom vytvoril dva tábori. Zatiaľ čo jedna skupina sa ich zastáva a kroky voči nim ostro odsudzuje, druhá poukazuje na to, že pravidlá majú platiť pre všetkých bez rozdielu – teda aj pre nich. Radí sa sem aj trojica členov vlády za stranu OĽaNO – Heger, Mikulec, Matovič. Politológ však vláde odkazuje, že by si mali uvedomiť, prečo zdravotníci protestujú.

Zatiaľ, čo niektorí opoziční poslanci, ale aj členovia koalície, ako napríklad šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS), reagovali na zákrok voči zdravotníkom kriticky, z vyjadrení ministra vnútra, financií či premiéra vyplýva, že ho považujú za opodstatnený – zákon má totiž platiť pre všetkých rovnako. "Majú moju plnú podporu, ale mrzí ma, keď sa v pandemickom čase rozhodnú urobiť protest, ktorý ani nie je potrebný. Mne volal aj minister Mikulec, že toto sa deje. Povedal som mu, prosím ťa, skúste ich vyzvať, nech idú príkladom v dodržiavaní opatrení, nie v porušovaní," reagoval v rozhovore pre denník Sme predseda vlády Eduard Heger.

Zdroj: SITA/AP Photo/Laszlo Balogh

Dodal, že je škoda, že sa na takúto cestu dali a že sa postavili do radu práve s ľudmi, ako je Kotleba, Fico a podobne, ktorí porušujú pravidlá.On sám sa vraj rozpráva so sestričkami či zdravotníkmi. So šéfom záchranárov Františkom Majerským sa však nestretol, lebo, ako povedal "nevedel, že som sa mal stretnúť s pánom Majerským."

Jeho stranícky kolega Igor Mastovič sa zasa vyjadril, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako. „Pred zákonom sme si všetci rovní,” dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Mikulcov odkaz

Podobne reagoval aj minister vnútra Roman Mikulec. Ten sa ešte včera, v čase, keď bola vec čerstvá, vyjadril, že aj pre zdravotníkov platí zákaz zhromažďovania nad šesť osôb. "K porušeniu tohto zákazu došlo, neuposlúchli výzvu, preto boli predvedení,“ odkázal.

Obšírnejšie stanovisko z jeho strany prišlo až dnes. "Rozumiem, že roky neriešená situácia záchranárov a zdravotných sestier vyústila do frustrácie zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pokojným a slušným spôsobom poukázať na to, že žiadajú o pozornosť a dialóg. Od konca novembra však vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu platí núdzový stav a s účinnosťou od 10. decembra 2021 platí v rámci vyhláseného núdzového stavu zákaz zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Policajti by vraj voči nikomu zo zdravotníkov nezasiahli, ak by takýmto pokojným a slušným spôsobom prišli vyjadriť svoj názor pred Národnú radu v čase, keď takýto zákaz neplatí. "Som presvedčený, že táto situácia nebola príjemná ani príslušníkom Policajného zboru, ktorí na mieste zasahovali, o to viac, že zdravotníkov vnímame v tomto náročnom období ako pilier boja proti pandémii a doposiaľ sme práve naopak, riešili situácie, kde bolo potrebné ich chrániť," dodal Mikulec.

Ocenil tiež, že záchranári túto, pre obe strany nepríjemnú situáciu, zvládli bez zbytočných drám a zdôraznil, že "včerajší zásah v žiadnom prípade neznamená, že Policajný zbor ide proti zdravotníkom, zákon však musí platiť pre všetkých."

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Politológ odkazuje, že právo platí nielen pre zdravotníkov

To, že právo platí pre všetkých, vrátane zdravotníkov, jasne povedal aj politológ Radoslav Štefančík a potiaľto je to podľa neho v poriadku. Vládna koalícia by si však mala uvedomiť, prečo zdravotníci protestujú a či robí všetko preto, aby stav, ktorý tu zdedila po vládach Smeru, napráva.

"Ale právo platí nielen pre zdravotníkov, ale aj trebárs aj pre Roberta Fica. Takže, ak bude Robert Fico opäť raz organizovať podobne zamerané protesty, nech ho polícia zbalí tiež. Nech sa vládna koalícia neobáva, že ho niektorí voliči budú vnímať ako obeť systému, nebodaj ako obeť štátneho terorizmu, ako v súčasnosti Robert Fico rád nazýva systém vládnutia tejto vládnej koalície," odkázal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zakročila prokuratúra a prišiel zvrat

Na záležitosť si posvietil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave bezodkladne preskúmať zákonnosť, odôvodnenosť a primeranosť úkonov a rozhodnutí v trestnom konaní v súvislosti so zadržanými zdravotníckymi záchranármi.

Prokurátor Rastislav Remeta tak ešte dnes rozhodol, že trestné stíhanie zdravotníckych záchranárov pre prečin podnecovania je nezákonné a neopodstatnené. Príslušníkovi Policajného zboru Bratislava Staré Mesto – západ uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.