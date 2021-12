Rokovanie v parlamente pokračuje: Proti reformám sa postavili Kollár aj Pellegrini

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Sme rodina budú hlasovať proti reforme nemocníc. Hlasovať sa má po 17.00 h. Oznámil to šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár.

Šéf NR SR podľa svojich slov sľúbil regiónom, že ak nebudú ich podmienky splnené, reformu nepodporí. Klub Sme rodina má 17 poslancov. Reformu nepodporilo Sme rodina už ani v prvom čítaní.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský skonštatoval, že reforma je nebezpečná pre slovenské zdravotníctvo. Vyzval všetkých poslancov, aby ju nepodporili. Nijako podľa neho nebola vyriešená požiadavka Memoranda za lepšie zdravotníctvo, aby sa reforma opravila a bola lepšie zabezpečená ambulantná zdravotná starostlivosť. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) si podľa neho nesplnil úlohu komunikovať o reforme s nespokojnými regiónmi.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý bol rovnako ako Visolajský podpísaný pod memorandom, súhlasil, že návrh zákona v predloženej podobe nezohľadňuje a nenapĺňa ich požiadavky. Chýba podľa neho garancia, že prijatím reformy nehrozí zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Rozpočet podľa Petra Pellegriniho negarantuje žiadne zachovanie sociálnych istôt

Rozpočet negarantuje žiadne zachovanie sociálnych istôt, ľudia na Slovensku budú chudobnieť. Uviedol to nezaradený poslanec a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Pokračoval, že strana návrh rozpočtu na rok 2022 nepodporí. Pellegrini komentoval, že ide o rozpočet, ktorý pokračuje v zadlžovaní Slovenska a vo zvyšovaní chudoby. Konštatoval, že sa to dotkne širokej vrstvy obyvateľstva. "Rozpočet neprináša žiadnu konsolidáciu verejných financií, naopak, naďalej pokračuje v prudkom zvyšovaní zadlženia našej krajiny," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dodal, že poslanec Richard Raši predložil pozmeňujúci návrh, ktorým by sa presunulo z rezervy štátneho rozpočtu na budúci rok 500 miliónov eur do kapitoly rezortu zdravotníctva. Malo by tak ísť aj o stabilizáciu zdravotníkov. Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár povedal, že za tento pozmeňujúci návrh zahlasuje.

Pozmeňujúci návrh predložil aj poslanec Erik Tomáš, ktorý by presunul 300 miliónov eur z rezervy do kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V rámci toho by sa mala ponúknuť každému seniorovi kompenzácia vo výške 200 eur za zvýšenie cien energií, plynu a potravín.