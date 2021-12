Toto držali v tajnosti až 3 mesiace: Pápeža a veriacich v Šaštíne ohrozoval neznámy dron, zasiahli Izraelčania!

ŠAŠTÍN/JERUZALEM - Technika je úžasná vec a každým dňom sa vyvíja čoraz rýchlejším a progresívnejším tempom. To však môžu využiť, či skôr zneužiť aj ľudia, ktorým o dobré skutky zďaleka nejde a môžu mať zálusk na bezpečnostné ohrozenie počas takej veľkej akcie, ako bola napríklad návšteva pápeža Františka v septembri na Slovensku. V tomto prípade je reč o tajomnom drone, ktorý sa podľa všetkého práve uprostred septembra pohyboval v Šaštíne!

Málokedy sa stane, aby sa Slovensko ocitlo na stránkach zahraničných webov. V oblasti bezpečnosti sa však tentokrát nášmu štátu venoval zahraničný The Jerusalem Post, a to práve v súvislosti s návštevou Svätého otca v Šaštíne. Práve spomínaný denník v týchto dňoch exkluzívne informoval o tom, že technológia izraelskej antidronovej spoločnosti D-Fend odstránila neznámy dron, ktorý sa pohyboval počas omše pápeža Františka so 60 000 veriacimi na Slovensku v Šaštíne.

Médium vysvetľuje aj to, prečo sa o incidente začalo hovoriť až teraz - 3 mesiace po samotnej omši. Dovtedy totiž platilo na tieto informácie akési embargo, a to bolo zrušené až teraz. Pre úplnosť treba uviesť aj to, že na veľkom zhromaždení bolo okrem pápeža prítomných aj 90 biskupov a 500 ďalších kňazov.

Spolupráca so slovenským ministerstvom

Ochranná spoločnosť D-Fend dokonca aj priznala, že aktívne spolupracuje so slovenským rezortom vnútra, ktorý vedie Roman Mikulec. Ten sa v jeseni podieľal na ochrane pápeža a celého jeho tímu. Ochrana pred hrozbami cudzích dronov prebiehala dokonca počas všetkých stretnutí pápeža na Slovensku od 12. do 15. septembra. Dodáme len toľko, že pápež okrem Šaštína navštívil aj košický Lunik IX., Prešov či Bratislavu. Práve omša v Šaštíne bola tým najväčším a najočakávanejším podujatím, kde malo k incidentu dôjsť.

D-Fend tiež prezradil, že v blízkosti omše v Šaštíne bolo okamžite identifikovaných niekoľko ďalších dronov. Naša polícia ich však v tom čase zaradila na zoznam friendly, čiže priateľských dronov, ktoré neohrozujú podujatie. Je totiž možné predpokladať, že niektorí veriaci drony využili aj na to, aby si pápežovu návštevu zvečnili aj týmto umeleckým spôsobom z výšky, a tak nepredstavovali bezpečnostné riziko.

Tento dron medzi ostatnými "vyčnieval"

To, čo však bezpečnostné zložky zalarmovalo bol bezpečnostný systém EnforceAir, ktorý dokáže podobné drony identifikovať a zaradiť na zoznam bezpečných či nebezpečných. Priamo počas spomínanej omše totiž objavil dovtedy nevídaný dron typu „urob si sám“.

Polícia celú situáciu chcela najskôr vyriešiť pomocou tzv. rušičky, no rýchlo zmenili stratégiu. Uvedomili si totiž, že takéto rušičky by mohli potenciálne narušiť komunikačné systémy fungujúce v oblasti. "EnforceAir odrazil neznámy dron a poslal ho nasúäť do predchádzajúcej vzletovej polohy, ďaleko od veľkého zhromaždenia," vyjadrila sa spoločnosť D-Fend.

Ideálna chvíľa použiť tento systém

"Ochrana takéhoto významného podujatia je veľmi dôležitá, preto sme chceli využiť antidronovú technológiu, ktorá sa najlepšie hodí na takto preplnené zhromaždenia či udalosti,“ povedal zástupca úradu zodpovedného za ochranu pápeža počas jeho pobytu na Slovensku.

Spoločnosť pripomína tiež to, že drony predstavujú v súčasnom dianí čoraz väčšie bezpečnostné riziká, keďže k svojmu premiestňovaniu nepotrebujú živého jedinca a ohrozovať obyvateľstvo môžu aj s rizikom vlastného zničenia bez straty nejakého života, napríklad pri premiestňovaní výbušnín a tak podobne.