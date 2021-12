ONLINE Vláda rokuje o kľúčových bodoch: Na stole sú vianočné bubliny! S návrhom pravidiel má prísť Lengvarský

BRATISLAVA - Vláda by dnes mala rokovať o niekoľkých kľúčových bodoch. Zrejme najviac rezonuje téma tzv. vianočných bublín, teda stretávania sa s rodinou počas sviatkov. Okrem toho by mali riešiť šéfa Protimonopolného úradu, ale aj zavedenie letného času. Prvá pomoc pre gastro sa bude riešiť až na ďalšej vláde.

vláda by dnes mala rokovať o tzv. vianočných bublinách, podľa ministra práce Milana Krajniaka sa rodiny budú môcť počas sviatkov navštevovať, detaily by mali doladiť

na stole je aj zákon o zavedení letného času

rozhodovať by sa malo aj o prvej pomoci plus pre gastro

voliť by sa mal aj predseda Protimonopolného úradu, jediným kandidátom bol Matúš Medvec, aj keď prešiel konkurzom, sú voči nemu výhrady

Aktualizované 10:05 O prvej pomoci pre gastro, ktorú predstavil v nedeľu spolu s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom, budú rokovať na ďalšej mimoriadnej vláde.

Aktuaizované 10:04 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že s návrhom na to, ako by malo stretávanie medzi rodina počas sviatkov fungovať, má prísť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Má prísť s návrhom, aké budú pravidlá," uviedol.

Aktualizované 10:00 Ministerstvo vnútra by chcelo vyhlásiť verejné obstarávanie na telové kamery pre policajtov na jar. Malo by ísť približne o 190 kamier. Podklady na súťaž vzídu z prebiehajúcich prípravných trhových konzultácií. "Chceme naozaj zistiť, ako to funguje v praxi, či prenos dát bude fungovať do našich IT štruktúr ministerstva vnútra, a potom sa rozhodne ďalší postup," načrtol Mikulec.

Aktualizované 9:55 Na policajného prezidenta sú v aktuálne dvaja kandidáti, oznámil minister vnútra Roman Mikulec. Mená zatiaľ povedať nechcel. Nevylúčil, že ak by prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zmenu zákona o voľbe šéfa polície a bolo by to v jeho rukách, menoval by Štefana Hamrana, ktorý je dočasne poverený riadením zboru.

Predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) by sa mohol stať súčasný šéf Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec. Ten sa ako jediný kandidát zúčastnil minulý piatok (10.12.) verejného vypočúvania a päťčlenná výberová komisia na čele s vedúcim úradu vlády Júliusom Jakabom ho odporučila vláde. Kabinet by mal o tomto návrhu rozhodnúť na utorkovom rokovaní.

Výrobca prevodoviek Magna PT by mal na rozšírenie výroby v Kechneci pri Košiciach získať investičný stimul od štátu vo výške 13,278 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje do roku 2023 investovať do budov, strojov, prístrojov a zariadení spolu viac ako 144 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerstvo hospodárstva.

Kabinet má v pláne prerokovať aj viaceré materiály z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 kladie dôraz predovšetkým na prácu s mladými ľuďmi a ich neformálne vzdelávanie. Ministri majú diskutovať aj o Globálnom dohovore UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, ktorý by mal prejsť ratifikáciou.