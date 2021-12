Ups! Toto im trochu nevyšlo: Poslanci OĽaNO zdieľali údajné odmeny za očkovanie v Rakúsku, krutá pravda a výsmech

archívne video

Viacerí poslanci obyčajných ľudí určite vedia, že na zákon ich ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) o 500-eurových poukážkach pre dôchodcov sa znieslo množstvo kritiky, a to aj zo strany koaličnej SaS, pre ktorú sa z poukážok stali nižšie, 300-eurové finančné odmeny v hotovosti za tretie či druhé dávky vakcín pre seniorov.

Veď to chystajú aj v Rakúsku

Aj v tomto prípade však pôjde o razantné navýšenie už tak vysokej sekery, no napriek tomu sa niektorí poslanci OĽaNO chceli pozrieť do zahraničia a verejnosti tak dokázať, že ani zadlžovanie sa v najťažších časoch nemusí byť úplne "od veci" ani v zahraničí.

Počas dnešného dňa sa totiž na sociálnych účtoch poslancov Moniky Kozelovej a Joža Pročka objavili príspevky z rakúskych novín. Titulok mal vytvárať dojem, že už aj v Rakúsku chystajú podobnú odmeňovaciu kampaň za očkovanie. "No to teda tí Rakúšania fakt pokazili! To sa teraz bude tým našim podstatne horšie nadávať. Kto len toto v tom Rakúsku vymyslel?" pýtala sa rečnícky v statuse poslankyňa Kozelová.

Pridal sa aj Pročko

Počas dňa sa s rovnakým obsahom objavilo to isté na stránke ďalšieho poslanca a bývalého televízneho zabávača Jozefa Pročka. Ten sa pýtal, či toto "treba vôbec komentovať".

Bloger Kozelovej a ďalším naložil

Zakrátko sa však ukázalo, ako sa veci so spomínaným a skloňovaným článkom majú. Poslancom OĽaNO dal krutú pravdu "vyžrať" známy bloger Radovan Bránik, ktorý tvrdí, že článok pochádza z rakúskeho Kronen Zeitung. "V ostatných dňoch koluje fejsbúkmi svedkov Matovičových titulka Kronen Zeitung, ktorí ju so spikleneckým pomrkávaním a sugestívnymi otázkami šíria ako dôkaz niečoho, čo sa nestalo. A ani nestane, súdiac podľa reakcie Gesundheitsministerium. Titulka pre nezorientovaného môže skutočne navodzovať dojem, že je tých pätsto eur takopvediac hotová vec. Ibaže - nie je. Naopak," krotí vášne a ukazuje krutú pravdu Bránik.

V skutočnosti sa podľa Bránika stalo len to, že predsedníčka opozičnej strany Rendi Wagner navrhla zavedenie tohto štátneho úplatku a štát ju odmietol. "A že nie korupciou, ale vymáhaním povinnosti sa bude snažiť dosiahnuť 90% zaočkovanosť. A vzhľadom na pomery v rakúskom parlamente a nulový vládny výtlak socialistov ten nápad skončil opäť tam, kde vznikol a z 500 Eur nebude nič," uzavrel Bránik.

Ľudia sa v komentároch pridali tiež

Prakticky ihneď po tomto "odhalení" sa začali búriť aj ľudia v sekcii komentárov pod príspevkom Kozelovej. Odkazujú jej totiž to, aby hovorila celú pravdu, alebo to, aby neklamala.

Pročkov status nezostal po tomto odhalení bez odozvy a potichu ho upravil. Po hodine pridal nepatrný a dodatočný preklad článku o tom, že ide o opozičnú političku, ktorá odmeny požaduje.

V sumáre treba povedať, že zákon o odmeňovaní seniorov u nás prešiel minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní a nakoniec pôjde o 300-eurové finančné príspevky "na ruku" po tretích dávkach. Pôvodne však Matovič hovoril o 500-eurových poukazoch, ktoré mohli byť minuté len za určitými účelmi a nie ľubovoľne. K tomuto kompromisu došli po dlhých rokovaniach v koalícii, keď sa na odpor postavila predovšetkým strana SaS.

