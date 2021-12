Vláda rieši KĽÚČOVÉ body pred sviatkami: Zákaz návštev by sa mal zrušiť! Zavedie sa aj prvá pomoc pre gastro

BRATISLAVA - Vláda bude rokovať už v utorok. Na stole budú mať viacero bodov, no kľúčovým bodom bude zrejme zmena opatrenia o tzv. vianočných bublinách. Zákaz návštev počas sviatkov by sa mal zrušiť, zatiaľ však nie jasné, za akých podmienok. Rokovať by mali aj o zavedení prvej pomoci pre gasstro.

Zrejme najaktuálnejšou témou, ktorou sa bude vláda na utorkovom rokovaní pred sviatkami zaoberať, sú tzv. rodinné alebo vianočné bubliny. Minulý rok boli povolené, no minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa minulý týždeň vyjadril, že tento rok budú návštevy zakázané. Medzi výnimkami to totiž uvedené nie je. To okamžite pobúrilo nielen ľudí, ale aj viacerých politikov.

VIDEO Vracia sa Prvá pomoc podnikateľom! Zatvorené prevádzky môžu požiadať o príspevok

Vianočné bubliny sa zrejme zrušia

Minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík preto uviedol, že na vláde navrhne, aby sa toto nariadenie prehodnotilo. Mnohým sa zdalo zvláštne, že na wellnes či do hotelov ísť smú, no za rodinou nie. Podobne to vnímal aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Vo víkendovej televíznej diskusii sa však jasne vyjadril minister práce Milan Krajniak. Ľudia sa na Vianoce podľa neho budú môcť stretávať. Vláda podľa neho zmení opatrenia tak, aby ľudia mohli príbuzných navštevovať.

Myslí si, že by pred návštevou, napríklad starých rodičov, bolo vhodné dať sa otestovať. Nevie ešte presne, ako sa ľuďom umožní stretnutie. Podľa neho nebolo vyjadrenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v súvislosti s vianočnými návštevami úplne šťastné.

Podľa konzília išlo o politické rozhodnutia

Podobne to videlo aj konzílium odborníkov. Konzílium považuje súbor prijatých opatrení za politické rozhodnutie. Politici musia podľa odborníkov zdôvodniť a vysvetliť tieto opatrenia. "Naše návrhy obsahovali motivačné zvýhodnenie očkovaných, no zároveň zohľadňovali zlú epidemickú situáciu. Za nešťastné považujeme predčasné široké otvorenie obchodov a služieb výmenou za plošné zatvorenie škôl. Toto konzílium nenavrhovalo," uviedli v stanovisku.

Zákaz návštev nie je logický ani vykonateľný

Konzílium rovnako nenavrhovalo ani zákaz rodinných návštev. "V situácii rozsiahleho rozvoľňovania nie je takýto zákaz ani logický, ani vykonateľný. V tomto ohľade je však na mieste veľká opatrnosť najmä z dôvodu očakávaného nástupu ďalšej vlny spôsobenej variantom omikron. Túto hrozbu neradno podceňovať," ozrejmili odborníci.

Aj preto môže byť prílišné uvoľňovanie pri nízkej zaočkovanosti veľmi rizikové. "Pripomíname, že očkovanie je stále najúčinnejší spôsob ochrany. Na rozdiel od mnohých krajín sveta máme zatiaľ vakcínu pripravenú a dostupnú pre každého," dodali.

Prvá pomoc pre gastro

Viacerí kritizovali aj to, že síce sa pre očkovaných a prekonaných otvárajú obchody, no prevádzky a reštaurácie sú naďalej zavreté. Funguje len okienkový predaj. Minister práce, premiér a minister financií cez víkend nečakane ohlásili, že prevádzky, ktoré boli ku koncu novembra zatvorené pre pandemické opatrenia, budú môcť za december požiadať v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 % o štátnu pomoc. Vláda teda bude meniť aj toto opatrenie.

Vláda tak vrátila do podpory podnikov opatrenie 3B z takzvanej prvej pomoci. "Sú tu stále prevádzky, ktoré sú postihnuté lockdownom a my na nich myslíme," povedal Heger. "Za december pre nich otvárame schému 3B, takzvanú Prvá pomoc plus," dodal premiér. Minister práce Milan Krajniak spresnil, že na získanie podpory musia prevádzky splniť podmienku poklesu tržieb o 40 a viac percent. Ministri vysvetlili nedeľňajší termín oznámenia tohto rozhodnutia potrebou urýchlene informovať podnikateľov. Tí si však o pomoc za december budú môcť požiadať až v januári na základe reálneho poklesu tržieb.