MIMORIADNY ONLINE Západné Slovensko zasiahla kalamita: Nehody v hlavnom meste a neodhrnuté diaľnice!

BRATISLAVA - To tu už dlho nebolo! Na Bratislavu, a vlastne celé západné a časť stredného Slovenska sa rúti doslova snehová apokalypsa. Mestá sa na obrovskú snehovú nádielku pripravujú už od stredajšieho popoludnia a vyzerá to tak, že hlavné mesto zažije takú snehovú nádielku, ako už dlho nie. Situáciu cez deň monitorujeme ONLINE.

VIDEO Husté sneženie v Bratislave sprevádzajú od skorého rána problémy: Na D4R7 je súvislá vrstva snehu

8:10 Linka 130 v Bratislave vo štvrtok ráno dočasne nepremáva. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe. Dôvodom je neprejazdnosť komunikácie pri OC Patrónka.

Zdroj: TASR / František Iván, AP

8:00 Dopravu v Bratislave komplikuje vo štvrtok ráno sneženie. V hlavnom meste sa stalo aj viacero dopravných nehôd. Na začiatku Rusovskej cesty smerom z Viedenskej cesty sa stala nehoda, vodiči sa zdržia v tomto úseku len nárazovo. Druhá nehoda sa podľa Zelenej vlny RTVS stala na M. Schneidera Trnavského za supermarketom smerom do mesta. Vodiči sa v tomto úseku môžu zdržať.

Nehoda sa stala aj na Bajkalskej pri Eurovia Aréne v smere na Prístavný most. V ľavom odbočovacom pruhu sa zrazili tri osobné autá. Staršia nehoda je aj na Pionierskej smerom na Kolibu, kde sa zrazili dve autá. V tomto úseku je potrebné rátať s nárazovým zdržaním v oboch smeroch.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

7:40 OV Petržalke sú od rána nasadené všetky stroje. Cestári opratávajú sneh z celej Petržalky, a to od Sadu Janka Kráľa až po Slnečnice.

Zdroj: zjazdnost.sk, webdispecink.sk

7:35 Na cestách v okrese Galanta je vo štvrtok ráno poľadovica. Na cestách II. a III. triedy v oblasti Krupiny, Žiaru nad Hronom, Haligoviec, Liptovských Matiašoviec, Starej Ľubovne a Liptova je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. V lokalite Trstenej sa vyskytuje mrznúce mrholenie. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú taktiež zjazdné, ich povrch je suchý až mokrý.

7:32 Podľa portálu zjazdnost.sk je v Bratislavy a okolí mokrá vozovka, vodiči by preto mali byť opatrní. V Senci hlásia asi centimeter čerstvého snehu. V okolí Mostu pri Bratislave a Miloslavova je údajne vozovka suchá.

Zdroj: zjazdnost.sk, webdispecink.sk

7:30 Policajti na sociálnej sieti vydali viaceré odporúčania, ako dnešný deň prežiť bez ujmy na zdraví. "Jazdite opatrne a rátajte so zdržaním. Ak nemusíte, do Bratislavy nejazdite. Využite home office ak vám to vaša práca dovoľuje. ZÁKLAD SÚ ZIMNÉ PNEUMATIKY - Áno, toto je nevyhnutnosť. Veríme, že každý má už prezuté a nečakal na prvý sneh. CIT S PEDÁLOM A VOLANTOM - Pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého a prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," napísali muži zákona. Okrem toho motoristom odporúčajú dodržiavať bezpečný odstup, jazdil pomalšie a pred jazdou si dostatočne očistil auto od snehu.

7:24 V centre mesta na Hodžovom námestí sa nachádza kašovitá vrstva snehu.

7:15 Mestská časť Karlova Ves vydala odporúčania pre motoristov a chodcov, ako počas dnešného dňa postupovať. Vodičov prosia, aby na chodníkoch nechávali po zaparkovaní odstup aspoň 1,5 metra, aby tadiaľ vedel prejsť odhŕnač a na ceste aspoň 3 metre, v opačnom prípade tadiaľ neprejde vidlica či záchranné zložky. Chodcov upozornili, že počas celého dňa sa bude odhŕňať len jedna strana chodníkov. Sneh by mali počas dňa odpratať aj zo schodísk, ide však o časovo najnáročnejší úkon, ktorý sa robí ručne.

Zdroj: FB / Karlova Ves

7:00 V Bratislave a okolí začalo husto snežiť už v noci, do rána, bola na cestách súvislá vrstva snehu. Podľa čitateľa Jána je pod snehom Stará senecká, ale aj nultý obchvať Bratislavy D4R7. Tam je vyjazdený len jeden pruh, na druhom je nevyjazdená súvislá vrstva snehu. Podľa motoristickej aplikácie Waze sa na celej diaľnici ide zníženou rýchlosťou maximálne 80 kilometrov za hodinu.

Vo štvrtok (9. 12.) sa očakáva najintenzívnejšie sneženie v Bratislave od roku 2013. Varuje pred ním hlavné mesto, ktoré priznáva, že aj pri nepretržitom 24-hodinovom nasadení všetkých dostupných kapacít zimnej údržby mesta a mestských častí bude situácia v Bratislave počas štvrtka komplikovaná. Magistrát žiada obyvateľov, aby odložili nevyhnutné presuny po meste autom.

Magistrát upozorňuje, že na komunikáciách sa medzi prejazdmi zásahovej techniky bude tvoriť vrstva snehu, čo pravdepodobne spôsobí lokálne komplikácie dopravy a tiež meškanie či výpadky spojov MHD. S preventívnymi posypmi začne samospráva už v stredu vo večerných hodinách.

Zdroj: Getty Images

Počas výdatného sneženia bude podľa mesta prioritou zimnej údržby zlepšovanie zjazdnosti frekventovaných ciest pluhovaním s dôrazom na nepretržité pluhovanie frekventovaných kopcovitých úsekov. "Pre zabezpečenie chodu MHD sú všetky vozidlá vybavené zimnými pneumatikami na hnacej náprave. Napriek tomu môžu lokálne vznikať problémy s prejazdnosťou ciest, s následným meškaním alebo výpadkami spojov. Mestský dispečing bude situáciu a zásahy koordinovať s dispečingom Dopravného podniku Bratislava, mestskými časťami a Krajským dopravným inšpektorátom napr. vo vzťahu k pohybu kamiónov," spresnilo mesto.

Na intenzívne sneženie sa pripravujú aj bratislavské mestské časti, ale aj bratislavská mestská polícia. Viacerí bratislavskí starostovia vyzvali obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta, aby zvážili presuny po meste, pred individuálnou automobilovou dopravou uprednostnili mestskú hromadnú dopravu a zvážili skôr prácu z domu. Pre Bratislavčanov bude v najbližších dňoch medzi 07.00 a 19.00 h k dispozícii "horúca linka zimnej údržby" pre nahlasovanie podnetov, ktorú môžu kontaktovať telefonicky na čísle +421 259 356 777 a mailom na zima@bratislava.sk.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vyzývajú vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Dôvodom je predpokladaná snehová kalamita na území celého Bratislavského kraja. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. "Na základe aktuálnych meteorologických informácií by malo v priebehu noci začať výdatne snežiť, pričom v priebehu dňa by malo napadnúť viac ako 20 centimetrov snehu. V prípade takej intenzity sneženia by došlo na viacerých cestných komunikáciách k tvorbe snehových závejov a ku komplikáciám v cestnej premávke," varovala polícia. Na vodičov preto apeluje, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii na cestách, zvýšili svoju opatrnosť a v prípade kalamitnej situácie radšej auto nevyužili.



Pravdepodobnosť škôd je vysoká

Na štvrtok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa. Výstraha sa týka okresov Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Topoľčany, Nitra, Hlohovec, Trnava, Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava, Dunajská Streda a Galanta. Najnepriaznivejšiu situáciu meteorológovia očakávajú na západnom Slovensku a na západe Banskobystrického kraja, kde napadne väčšinou desať až 20, ojedinele až okolo 25 centimetrov nového snehu. Výška nového snehu predstavuje podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. "Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varujú meteorológovia.

Zdroj: shmú.sk

Výstraha prvého stupňa pred snežením je na štvrtok vydaná pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Meteorológovia vydali prvý stupeň varovania aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Varovanie sa týka Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnaký stupeň výstrahy platí aj pred vznikom poľadovice. Varovanie sa týka Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja. Všetky výstrahy platia počas celého štvrtka až do nočných hodín.