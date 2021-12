MIMORIADNY ONLINE Snehová kalamita ochromila už aj ďalšie mestá: Bratislavské letisko museli uzavrieť!

BRATISLAVA - To tu už dlho nebolo! Na Bratislavu, a vlastne celé západné a časť stredného Slovenska sa rúti doslova snehová apokalypsa. Mestá sa na obrovskú snehovú nádielku pripravujú už od stredajšieho popoludnia a vyzerá to tak, že hlavné mesto zažije takú snehovú nádielku, ako už dlho nie. Situáciu cez deň monitorujeme ONLINE.

VIDEO Bratislavčania sa zobudili do bieleho rána: Cestári nezaspali na vavrínoch, situácia je pokojná

15:30 Pretrvávajúce sneženie zvýrazňuje komplikácie v doprave v hlavnom meste i Bratislavskom kraji. Problémy hlási bratislavská MHD, ale aj prímestská autobusová doprava, oneskoruje sa i premávka a vypravovanie vlakov. Web Dopravného podniku Bratislava (DPB) potvrdzuje, na linkách 151 a 47 došlo na pôvodnej trase k zmenám. Naopak, obnovená je premávka do Lamača: "Linky 23, 30, 63, 123 a 130 premávajú v plnom rozsahu po pôvodných trasách."

Zvyšuje sa oneskorenie spojov autobusovej regionálnej dopravy. "Evidujeme meškanie v rozmedzí od 15 do 30 minút, ojedinele aj viac. Najhoršia je situácia na cestách v okrese Pezinok," informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

15:14 Bratislavské letisko je pre husté sneženie uzavreté od 12.40 h. Zrušené boli štyri prílety z plánovaných letov. Informovala o tom hovorkyňa Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Zuzana Drobová. Príslušné letiskové zložky aktuálne intenzívne zabezpečujú nepretržitú údržbu dráh.

"Avšak spád snehových zrážok je v súčasnosti tak intenzívny, že na udržanie prevádzkyschopnosti prevádzkových plôch nepomáha mechanický ani chemický zásah," priblížila Drobová. Odhaduje, že uzávera letiska potrvá minimálne tri hodiny. Dĺžku uzávery prehodnotí letisko na základe aktuálnej meteorologickej situácie. "O vývoji situácie budeme priebežne informovať," podotkla Drobová.

15:06 V bratislavskej Vrakuni na Poľnohospodárskej ulici padol na dve autá obrovský konár. Ten sa zrejme zlomil pod váhou snehu. "Našťastie pod ním akurát nikto nebol, ale treba si dávať pozor," uviedli obyvatelia mestskej časti. Na miesto boli privolaní aj hasiči.

Zdroj: FB / Vrakuňa Bratislava - M. C.

14:56 Zdravotníci Univerzitnej nemocnice Bratislava na centrálnych príjmoch vo štvrtok do 14.00 h ošetrili piatich pacientov so zraneniami po pošmyknutí na zľadovatených a zasnežených chodníkoch a cestách. Uviedla to hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská.

"Najčastejšie naši zdravotníci ošetrili ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany, pri ktorých stačilo ambulantné ošetrenie," priblížila. Výnimkou však podľa Kliskej neboli ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice.

Zdroj: TASR / Martin Baumann, Dano Veselský

14:44 „Bratislavskí dopravní policajti apelujú na vodičov, aby aj na diaľniciach na území bratislavského kraja zvýšili svoju opatrnosť a jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky, v súvislosti s dnešným intenzívnym snežením," uviedli bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Polícia upozorňuje motoristov na situáciu na bratislavskom nultom obchvate: Pripravte si pevné nervy

14:33 Situácia v bratislavskej doprave sa z dôvodu hustého sneženia naďalej zhoršuje. Dopravný podnik Bratislava (DPB) hlási obmedzenia MHD na viacerých linkách. Momentálne nejazdia autobusy do mestskej časti Lamač. "Linky 23, 30 a 63 premávajú po zastávku Vrančovičova a cez kruhový objazd späť po svojich trasách. Linka 123 ide za zastávkou Vrančovičova na „Segnáre“, kde vykoná obrat a ide späť na zastávku Žatevná," konkretizuje dopravca na svojom webe, kde priebežne aktualizuje údaje obmedzeniach. Tie sa momentálne týkajú aj liniek 44, 47, 49 či 64. V rámci prímestskej autobusovej dopravy Bratislavská integrovaná doprava naďalej eviduje mierne meškanie liniek, výraznejšie obmedzenia ale nehlási.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

14:27 Husté sneženie v Bratislave spôsobuje aj problémy s odvozom odpadu, najmä v kopcovitom teréne, ako je Koliba, Dúbravka, Karlova Ves, Rača, Lamač, Devín a úzke záhradkárske časti v intraviláne mesta. Pre TASR to uviedla Linda Golejová z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu.

"Všetky posádky OLO vo štvrtok ráno do terénu vyrazili v zmysle platného harmonogramu zvozu odpadu. Hlavné ťahy mesta sú prejazdné bez problémov. Máme identifikované neprejazdné ulice v kritických častiach mesta, najmä v kopcovitom teréne," priblížila Golejová. Obyvatelia a správcovia neprejazdných ulíc budú v priebehu dňa informovaní spoločnosťou OLO formou SMS správy, potrebné informácie sú zverejnené aj na webe mestskej firmy.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

14:20 Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na dopravnú nehodu pri výjazde z Vajnôr z ulice Pri mlyne smerom na D1 do Petržalky, úsek je neprejazdný. Zelená vlna upozorňuje aj na ďalšie nehody - na trase Jablonica - Cerová - Prievaly je najprv traktor v priekope, ďalej v stúpaní blokuje jazdný pruh kamión a pri Prievaloch havarovali cestári. Nehoda je aj medzi Lehotou a Nitrou, úsek má byť obojsmerne neprejazdný, vozovka je zasnežená a šmykľavá. Pre husté sneženie uzatvorili horský priechod Donovaly, a to pre nákladné autá nad 10 metrov.

14:00 Husté sneženie už ovplyvňuje aj železničnú dopravu. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko mešká rýchlik z Bratislavy do Košíc mešká zo svojej východzej stanice z dôvodu vplyvu nepriaznivého počasia zhruba 20 minút. Meškajú aj vlaky v smere do Dunajskej Stredy a Komárna, aktuálne zhruba 30 minút. Okrem toho boli odrieknuté viaceré vlaky v úseku Petržalka-Senec.

Zdroj: mapa.zsr.sk

13:55 Starosta Ružinova Martin Chren upozornil, že cestári mali za celý deň len dve krátke prestávky na preschnutie a vydýchnutie si. "Ráno sme zvládli, ale - ako sme očakávali a upozorňovali - aktuálne už je kvôli dlhotrvajúcemu hustému sneženiu v uliciach kalamitný stav v celom meste," napísal s tým, že neustále sneženie situáciu komplikuje a cestári už nestíhajú udržiavať zjazdné a schodné všetky vozovky a chodníky.

"Sneží tak husto, že keď niekde odhrabeme a posypeme, trvá len asi pol hodinu, kým je zasnežené rovnako.Vrstva kašovitého snehu sa už tvorí aj na najhlavnejších cestných ťahoch, preto prosím buďte veľmi opatrní a ak sa dá, odložte aktivity na zajtra," dodal.

13:50 Diaľnice v Bratislave a jej širšom okolí sú momentálne aj napriek hustému sneženiu zjazdné. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. V teréne majú diaľničiari v okresoch Bratislava, Malacky, Trnava a Galanta všetku dostupnú techniku 35 sypačov a v teréne je 35 ľudí. "Vozovky diaľnic sú prevažne mokré, prípadne miestami s vrstvou kašovitého snehu. Všetky diaľnice NDS v uvedených lokalitách sú zjazdné," spresnila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Vodičov však upozorňuje, aby boli pri šoférovaní v tomto počasí opatrní, a to najmä na dotknutých úsekoch diaľnice D1, D2 a rýchlostnej cesty R1, ako aj na centrálnom okruhu diaľnic D1 a D2 v Bratislave. "Súčasne motoristov vyzývame na zvýšenú opatrnosť počas jazdy v blízkosti mechanizmov údržby NDS – sypačov s radlicami."

13:45 Motoristi, pozor. Pri Martinskom cintoríne v bratislavskom Ružinove ostalo zakliesnené nákladné auto v železničnom podjazde. Auto sa dá opatrne obísť cez protismerný pruh.

Zdroj: FB / Echo Ružinovčanov - J. Š.

13:40 Bratislavskí policajti vyzvali motoristov, aby vzhľadom na nepriaznivé počasie mali zapnuté stretávacie svetlá a riadne očistené svetlomety. "Zároveň apelujeme na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej so snežením, zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke," napísali.

13:38 "Zrážkové pásmo postupuje cez našu oblasť ďalej na sever a prináša zrážky najmä do západnej polovice Slovenska. Väčšinou sneží, ojedinele sa vyskytuje aj dážď. Vytvára sa snehová pokrývka, najmä v okolí Malých Karpát už nasnežilo aj viac ako 10 cm snehu (vo vyšších polohách podľa úhrnov zrážok aj viac ako 15 cm). So zrážkami počítajte aj v najbližších hodinách a trochu sa rozšíria aj smerom na východ," informovalo SHMÚ na sociálnej sieti.

13:31 Na cestách v oblasti Šamorína je pre husté sneženie na cestách vrstva čerstvého snehu do piatich centimetrov. Vodiči by si mali dať pozor aj na silný vietor a sneženie v oblasti Želiezoviec. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Okrem úsekov v okolí Bratislavy, kde je na vozovkách kašovitý sneh do jedného centimetra.

Zdroj: Tip čitateľa - Andrej

13:25 Za Merašicami smerom do Hlohovca je skrížený kamión a ťažko prejazdný úsek. Vodiči odporúčajú obchádzku cez Dolné a Horné Otrokovce. Okrem toho sa medzi Hlohovcom a Bojničkami šmýka viacero kamiónov, úsek je ťažko prejazdný.

13:05 "V Bratislave husto sneží a zasnežené sú hlavné ťahy aj vedľajšie cesty, šmýka sa, nezabudnite si pred jazdou poriadne očistiť auto od snehu a počas jazdy zapnúť stretávacie svetlá," upozorňuje Zelená vlna.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

12:35 Počasie zatiaľ výrazne neobmedzuje premávku bratislavskej MHD ani prímestskej autobusovej dopravy, v hlavnom meste i pri linkách regionálnych autobusov je však potrebné rátať s miernym zdržaním, v hlavnom meste i s dočasnými zmenami pri niektorých linkách.

Zdroj: TASR / Martin Baumann, Dano Veselský

Podľa webu Dopravného podniku Bratislava (DPB) od 12.11 h nepremáva linka 151, rovnako od 11.43 h nejdú ani spoje linky 139. Linka 47 premáva obojsmerne odklonenou trasou a linka 44 na skrátenej trase. "Podľa vývoja počasia môže dôjsť k meškaniam spojov oproti platným cestovným poriadkom," dopĺňa dispečing DPB. Problémy majú aj linky 23, 30, 63 a 123 v Lamači na Klanci. V rámci prímestskej autobusovej dopravy eviduje Bratislavská integrovaná doprava (BID) naďalej mierne meškanie liniek, výraznejšie obmedzenia však nehlási.

12:15 Na bratislavských Kramároch stoja viaceré linky MHD v kopci, cesta je neodhrnutá a šmýka sa. V oboch smeroch sú kolóny a stojí sa už v Mlynskej Doline.

Zdroj: FB / Odťahovka

Zdroj: FB / Odťahovka

11:40 Mesto Bratislava, viaceré bratislavské mestské časti i Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnili kontakty na "horúce" linky zimnej údržby. Obyvatelia tu môžu posielať svoje podnety a nahlasovať problémy so zimnou údržbou, neodhrnuté či neschodné cesty a chodníky. Mesto Bratislava, ktoré sa stará o komunikácie I. a II. triedy, zriadilo horúcu linku na čísle +421 259 356 777 a e-maile zima@bratislava.sk. Obyvatelia Starého Mesta môžu kontaktovať dispečing na dispecing@tssm.sk alebo telefonicky na 0914 222 055. Petržalčania môžu svoje podnety posielať na zimnaudrzba@petrzalka.sk alebo 0947 487 487.

Zdroj: FB / Bratislavský kraj

V Novom Meste je v prípade potreby k dispozícii nonstop telefonická linka zimnej údržby 0911 455 077. V Ružinove možno dispečing kontaktovať prostredníctvom e-mailu kalamita@vpsr.sk alebo na čísle 0915 555 991. V Dúbravke v prípade problémov so zimnou údržbou je možné v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 h volať na 0904 164 444 a mimo pracovné dni a hodiny nonstop na číslo 02/644 62 802. V prípade problémov so zimnou údržbou na príslušných komunikáciách chodníkoch a zástavkách MHD radí Dúbravka volať nonstop na číslo 0902 985 887.

Zdroj: FB / Bratislavský kraj

11:25 Rozsiahla snehová pokrývka v celom Rakúsku viedla vo štvrtok k početným dopravným nehodám. Deväť ľudí utrpelo zranenia po tom, čo vo viedenskom obvode Donaustadt autobus narazil v dôsledku šmyku do stĺpu. K nehode došlo podľa slov hovorcu viedenských hasičov Geralda Schimpfa okolo 06.00 h v mestskej štvrti Hirschstetten. Jeden z pasažierov utrpel ťažké zranenia, doplnil hovorca záchranárov Andreas Huber.

11:20 Dúbravčania v skupine na sociálnej sieti informujú, že pri obchodnom dome na Agátovej ulici v priebehu niekoľkých minút dostali viaceré autá šmyk a došlo k viacerým kolíznym situáciám. Cesta k obchodnému domu totiž nie je odhrnutá a v priebehu 15 minút zastavil 3 rozbehnuté autá, ktoré dostali šmyk, až múr.

Zdroj: Reprofoto - FB / Dúbravka - T. B.

11:15 Na cestách v Bratislavskom kraji bolo v ranných hodinách do terénu vyslaných 11 sypačov, z toho dva zabezpečovali zjazdnosť horských úsekov Pezinská baba, Zochova chata a Červený kameň. Nakoľko stále intenzívne sneží, sú všetky mechanizmy nepretržite v teréne, informuje bratislavský kraj.

Zdroj: Tip čitateľa - Peter

10:45 Čitateľ Tomáš nám poslal fotografie spred obchodného centra v srdci Bratislavy. Cesty tu boli neodhrnuté a chodci si museli dávať obrovský pozor, aby nespadli a nezranili sa.

Zdroj: Tip čitateľa - Tomáš

10:30 Trnavskí policajti upozornili vodičov, že cesty v kraji sú síce zjazdné, avšak, vplyvom počasia došlo od rána k viacerým udalostiam v doprave, našťastie však žiadnym vážnejším. "V Senici došlo ráno k zrážke osobného auta a cyklistu, v Trnave zas auto zachytilo chodca. Policajti riešili aj viacero škodových udalostí v okresoch Trnava (Trnava a obec Trebatice) a Dunajská Streda (obec Zlaté Klasy). Medzi Trnavou a obcou Bučany skončilo auto na streche, našťastie sa nikto nezranil. Skrížený kamión čiastočne skomplikoval dopravu medzi mestom Holíč a obcou Petrova Ves, v okrese Skalica. Dopravu policajti riadia aj medzi mestom Sereď a obcou Dvorníky, kde časť cesty blokujú zapadnuté kamióny," informovali na sociálnej sieti. Ako dodali, do terénu nasadili zvýšený počet hliadok a situáciu na cestách neustále monitorujú. Motoristov vyzvali, aby zbytočne neriskovali.

10:00 Husto sneží aj v Rakúsku a v Maďarsku. V maďarskom meste Szentgotthárd na hraniciach s Rakúskom nasnežilo už 13 cm snehu. Očakáva sa, že do večera môže napadnúť až 20 centimetrov snehu, lokálne aj viac.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

9:50 Nepriaznivá situácia s počasím je aj v okolitých štátoch. Z Česka hlásia viaceré problémy, a to najmä z Juhočeského, Zlínskeho, Olomouckého kraja a z Vysočiny, informuje portál iMeteo.sk. Juhomoravskí policajti upozornili, že len za dve hodiny sneženia sa v kraji stalo už 50 nehôd. Niektoré cesty blokujú uviaznuté kamióny. Problémy hlási aj MHD. „Sneh okolo 6.00 hod takmer zastavil MHD v kopcovitých úsekoch mesta. Po ošetrení sa vozidlá opäť pomaly rozbiehajú. Na dotknutých linkách evidujeme oneskorenie až 30 minút. Ďalší vývoj situácie bude závisieť od počasia,“ informoval brniansky dopravný podnik na sociálnej sieti.

9:45 Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že ráno nebola pred ružinovskou nemocnicou odhrnutý sneh a došlo k viacerým pádom či zraneniam. Keďže mestská časť nemá príjazdové cesty a chodníky okolo nemocnice v správe, sneh tam neodŕňali. Napriek tomu podali nemocnici pomocnú ruku. "Keďže sme svoje veci v okolí mali hotové, okamžite sme aj sem poslali jedno naše vozidlo, z dôvodu verejného záujmu," napísal Chren.

9:30 "Nemáme hlásené meškanie z dôvodu nadmerného sneženia ani popadané stromy na tratiach," bilancovala aktuálnu situáciu na území celého Slovenska hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preventívne na svojom twitterovom účte upozorňuje na riziká počasia v doprave, informáciu o meškaní spojov z dôvodu silného sneženia či ním spôsobených komplikácií zatiaľ neudáva.

9:05 Počasie zatiaľ vo verejnej doprave v hlavnom meste ani na území Bratislavského kraja nespôsobuje výraznejšie problémy. V prímestskej autobusovej doprave i v rámci liniek MHD možno rátať aj v dôsledku sneženia s miernym meškaním. TASR to potvrdili hovorcovia organizácií, zabezpečujúcich verejnú dopravu v regióne. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová pre TASR uviedla, že zatiaľ nezaznamenávajú výraznejšie problémy, spôsobené počasím. "Niektoré linky prímestskej autobusovej dopravy môžu mať desať- až 15-minútové meškanie, situáciu monitorujeme," uviedla hovorkyňa koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

VIDEO Dopravnú situáciu v Bratislave komplikuje sneh: Neodhrnuté cesty a nehody!

Bez obmedzení a výraznejších zdržaní premáva vo štvrtok ráno aj bratislavská MHD. "Dopravní dispečeri Dopravného podniku Bratislava (DPB) situáciu priebežne monitorujú a prispôsobujú výpravu spojov, a to najmä v kopcovitých oblastiach Bratislavy," povedal pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.

8:20 Vodiči, pozor. Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy je v pravom jazdnom pruhu odstavený kamión. Vodiči sa v tomto úseku zdržia okolo 20 minút. Informuje o tom zelená vlna RTVS. Podľa Stella centra na D2 v smere Stupava - Lamač - tunel Sitina je zdržanie do 25 minút. Nehoda sa stala aj na Hodonínskej pri jednom z obchodných centier smerom do Záhorskej Bystrice. Vodiči v tomto úseku musia počítať so zdržaním.

Zdroj: FB / Dúbravka - mestská časť Bratislavy

8:10 Linka 130 v Bratislave vo štvrtok ráno dočasne nepremáva. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe. Dôvodom je neprejazdnosť komunikácie pri OC Patrónka.

Zdroj: TASR / František Iván, AP

8:00 Dopravu v Bratislave komplikuje vo štvrtok ráno sneženie. V hlavnom meste sa stalo aj viacero dopravných nehôd. Na začiatku Rusovskej cesty smerom z Viedenskej cesty sa stala nehoda, vodiči sa zdržia v tomto úseku len nárazovo. Druhá nehoda sa podľa Zelenej vlny RTVS stala na M. Schneidera Trnavského za supermarketom smerom do mesta. Vodiči sa v tomto úseku môžu zdržať.

Nehoda sa stala aj na Bajkalskej pri Eurovia Aréne v smere na Prístavný most. V ľavom odbočovacom pruhu sa zrazili tri osobné autá. Staršia nehoda je aj na Pionierskej smerom na Kolibu, kde sa zrazili dve autá. V tomto úseku je potrebné rátať s nárazovým zdržaním v oboch smeroch.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

7:40 V Petržalke sú od rána nasadené všetky stroje. Cestári opratávajú sneh z celej Petržalky, a to od Sadu Janka Kráľa až po Slnečnice.

Zdroj: zjazdnost.sk, webdispecink.sk

7:32 Podľa portálu zjazdnost.sk je v Bratislavy a okolí mokrá vozovka, vodiči by preto mali byť opatrní. V Senci hlásia asi centimeter čerstvého snehu. V okolí Mostu pri Bratislave a Miloslavova je údajne vozovka suchá.

Zdroj: zjazdnost.sk, webdispecink.sk

7:30 Policajti na sociálnej sieti vydali viaceré odporúčania, ako dnešný deň prežiť bez ujmy na zdraví. "Jazdite opatrne a rátajte so zdržaním. Ak nemusíte, do Bratislavy nejazdite. Využite home office ak vám to vaša práca dovoľuje. ZÁKLAD SÚ ZIMNÉ PNEUMATIKY - Áno, toto je nevyhnutnosť. Veríme, že každý má už prezuté a nečakal na prvý sneh. CIT S PEDÁLOM A VOLANTOM - Pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého a prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," napísali muži zákona. Okrem toho motoristom odporúčajú dodržiavať bezpečný odstup, jazdil pomalšie a pred jazdou si dostatočne očistil auto od snehu.

7:24 V centre mesta na Hodžovom námestí sa nachádza kašovitá vrstva snehu.

7:15 Mestská časť Karlova Ves vydala odporúčania pre motoristov a chodcov, ako počas dnešného dňa postupovať. Vodičov prosia, aby na chodníkoch nechávali po zaparkovaní odstup aspoň 1,5 metra, aby tadiaľ vedel prejsť odhŕnač a na ceste aspoň 3 metre, v opačnom prípade tadiaľ neprejde vidlica či záchranné zložky. Chodcov upozornili, že počas celého dňa sa bude odhŕňať len jedna strana chodníkov. Sneh by mali počas dňa odpratať aj zo schodísk, ide však o časovo najnáročnejší úkon, ktorý sa robí ručne.

Zdroj: FB / Karlova Ves

7:00 V Bratislave a okolí začalo husto snežiť už v noci, do rána, bola na cestách súvislá vrstva snehu. Podľa čitateľa Jána je pod snehom Stará senecká, ale aj nultý obchvať Bratislavy D4R7. Tam je vyjazdený len jeden pruh, na druhom je nevyjazdená súvislá vrstva snehu. Podľa motoristickej aplikácie Waze sa na celej diaľnici ide zníženou rýchlosťou maximálne 80 kilometrov za hodinu.

VIDEO Husté sneženie v Bratislave sprevádzajú od skorého rána problémy: Na D4R7 je súvislá vrstva snehu

Vo štvrtok (9. 12.) sa očakáva najintenzívnejšie sneženie v Bratislave od roku 2013. Varuje pred ním hlavné mesto, ktoré priznáva, že aj pri nepretržitom 24-hodinovom nasadení všetkých dostupných kapacít zimnej údržby mesta a mestských častí bude situácia v Bratislave počas štvrtka komplikovaná. Magistrát žiada obyvateľov, aby odložili nevyhnutné presuny po meste autom.

Magistrát upozorňuje, že na komunikáciách sa medzi prejazdmi zásahovej techniky bude tvoriť vrstva snehu, čo pravdepodobne spôsobí lokálne komplikácie dopravy a tiež meškanie či výpadky spojov MHD. S preventívnymi posypmi začne samospráva už v stredu vo večerných hodinách.

Zdroj: Getty Images

Počas výdatného sneženia bude podľa mesta prioritou zimnej údržby zlepšovanie zjazdnosti frekventovaných ciest pluhovaním s dôrazom na nepretržité pluhovanie frekventovaných kopcovitých úsekov. "Pre zabezpečenie chodu MHD sú všetky vozidlá vybavené zimnými pneumatikami na hnacej náprave. Napriek tomu môžu lokálne vznikať problémy s prejazdnosťou ciest, s následným meškaním alebo výpadkami spojov. Mestský dispečing bude situáciu a zásahy koordinovať s dispečingom Dopravného podniku Bratislava, mestskými časťami a Krajským dopravným inšpektorátom napr. vo vzťahu k pohybu kamiónov," spresnilo mesto.

Na intenzívne sneženie sa pripravujú aj bratislavské mestské časti, ale aj bratislavská mestská polícia. Viacerí bratislavskí starostovia vyzvali obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta, aby zvážili presuny po meste, pred individuálnou automobilovou dopravou uprednostnili mestskú hromadnú dopravu a zvážili skôr prácu z domu. Pre Bratislavčanov bude v najbližších dňoch medzi 07.00 a 19.00 h k dispozícii "horúca linka zimnej údržby" pre nahlasovanie podnetov, ktorú môžu kontaktovať telefonicky na čísle +421 259 356 777 a mailom na zima@bratislava.sk.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vyzývajú vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách. Dôvodom je predpokladaná snehová kalamita na území celého Bratislavského kraja. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. "Na základe aktuálnych meteorologických informácií by malo v priebehu noci začať výdatne snežiť, pričom v priebehu dňa by malo napadnúť viac ako 20 centimetrov snehu. V prípade takej intenzity sneženia by došlo na viacerých cestných komunikáciách k tvorbe snehových závejov a ku komplikáciám v cestnej premávke," varovala polícia. Na vodičov preto apeluje, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii na cestách, zvýšili svoju opatrnosť a v prípade kalamitnej situácie radšej auto nevyužili.



Pravdepodobnosť škôd je vysoká

Na štvrtok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu druhého stupňa. Výstraha sa týka okresov Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Topoľčany, Nitra, Hlohovec, Trnava, Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava, Dunajská Streda a Galanta. Najnepriaznivejšiu situáciu meteorológovia očakávajú na západnom Slovensku a na západe Banskobystrického kraja, kde napadne väčšinou desať až 20, ojedinele až okolo 25 centimetrov nového snehu. Výška nového snehu predstavuje podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. "Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varujú meteorológovia.

Zdroj: shmú.sk

Výstraha prvého stupňa pred snežením je na štvrtok vydaná pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Meteorológovia vydali prvý stupeň varovania aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Varovanie sa týka Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnaký stupeň výstrahy platí aj pred vznikom poľadovice. Varovanie sa týka Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja. Všetky výstrahy platia počas celého štvrtka až do nočných hodín.