Vláda ROZHODUJE o nových opatreniach: Zvažuje sa aj povinné očkovanie! Lengvarský má vypracovať analýzu

BRATISLAVA - Vláda dnes na rokovaní rozhodne o finálnej podobe nových opatrení, pričom niektoré by mali začať platiť hneď v piatok. Koalícia po dlhých hodinách debát našla zhodu. Okrem iného by dnes mali riešiť aj uznesenie k právnej analýze povinného očkovania či zrušenie pandemického rodičovského.

vláda dnes schvaľuje nový balík opatrení, na ktorom sa včera zhodla koalícia

obchody by sa mali už od piatka otvoriť pre očkovaných a prekonaných, reštaurácie zatiaľ nie

od pondelka by mal 2. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vzdelávania

minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by mal na vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe

o povinnom očkovaní od januára hovorila včera Veronika Remišová

Aktualizované 10:22 Minister práce Milan Krajniak nie je za povinné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne navrhnuté opatrenia považuje za správne, dolaďujú sa už len detaily. "Chápem, že najmä starší ľudia sú konzervatívnejší v tom, že majú iné kontraindikácie, preto sa môžu obávať. Podarilo sa nám presvedčiť klientov tak, že viac ako 80 percent ľudí je zaočkovaných," dodal s tým, že krivka pozitívnych ľudí v zariadeniach klesá.

Aktualizované 10:15 Na dnešné rokovanie vlády prišiel aj predseda parlamentu Boris Kollár. Podľa jeho vyjadrenia nemajú žiadnu koaličnú radu. Krajniak dodal, že zrejme prišiel kvôli novým protipandemickým opatreniam, aby sa doladili detaily. "Predpokladám, že bude debata o detailoch, neviem, že by došlo k nejakým zásadným rozporom," povedal.

Aktualizované 10:12 Minister práce nevie o konkrétnych prípadoch zneužívania pandemickej pomoci, nevylučuje však, že sa to mohlo stať.

Aktualizované 10:09 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že pandemické rodičovské ukončujú preto, lebo tieto opatrenia zavádzali, keď boli zatvorené škôlky a zhoršovala sa úroveň nezamestnanosti. "Keďže škôlky sú otvorené a situácia na trhu práce je dobrá, tak tieto opatrenia postupne rušíme," povedal Krajniak.

Aktualizované 10:05 "Diskusia o zrušení pandemickej OČR je na mieste, lebo je zneužívaná," povedal minister obrany. Ľudia na Slovensku podľa neho často hľadajú cestu, ako zneužívať systém. Naď zažil prípady, kedy sa ľudia nechceli očkovať ani testovať, preto nahlásili kontakt s nakazeným, aj keď takýto nemajú a idú na pandemickú OČR.

Aktualizované 9:56 Vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa pred rokovaním vlády. Podľa neho dnes zasadne aj Bezpečnostná rada, takže rokovanie bude dlhšie. K opatreniam by však nemala byť dlhá diskusia.

Aktualizované 9:30 Vláda by mala v stredu rokovať o úprave podmienok tzv. lockdownu. Platnosť tých doterajších končí po dvoch týždňoch vo štvrtok 9. decembra.

Aktualizované 9:25 Kabinet by mal na návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) rozhodnúť aj o zrušení poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku. Rezort práce to odôvodnil tým, že v poslednom období výrazne klesla miera nezamestnanosti, z čoho vyplýva, že rodičia, ktorým skončí bežný rodičovský príspevok, si príjem vedia zabezpečiť.

Balík opatrení, na ktorom sa zhodla koalícia

Po menšej zmene sa teda upravili trojfázové opatrenia, ktoré odprezentoval minister zdravotníctva v pondelok. Čo sa zmenilo a čo ostáva? Dohoda platí do 9. januára budúceho roka.

- od piatku 10. decembra sa otvoria kostoly a obchody v režime OP (očkovaní, prekonaní) podľa m2

- autobusy a vlaky budú v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

- od soboty 11. decembra sa otvoria aj lyžiarske vleky v režime OP (očkovaní, prekonaní)

- od pondelka 13. decembra prejde 2. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vyučovanie

- od 25. decembra budú hotely a hotelové reštaurácie v režime OP (očkovaní, prekonaní), povinný bude pre nich test pre nástupom (PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín)

- ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie peniaze v hotovosti, maximálne 300 eur za tri dávky

- testy pre deti do 12 rokov sa rušia (budú mať status rodiča)

- zvýši sa tiež kontrola práce z domu a dodržiavania zákazu vychádzania

Povinné očkovanie od januára?

Jedno z ďalších opatrení sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Ten včera predstavil takisto prekvapivú zmenu. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori nedostanú 500-eurové poukážky, ale 300 eur na ruku."Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," uviedol Matovič. Vicepremiéra Veronika Remišová dokonca hovorila o povinnom očkovaní pre skupinu ľudí nad 60 rokov už od januára.

Za poslednú pozitívnu motiváciu to považuje aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Lengvarský zároveň informoval, že by mal v stredu vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol Lengvarský s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce.

Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť. "My chceme, aby sa ľudia očkovali dobrovoľne," hovorí Lengvarský. "Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné," poznamenal.