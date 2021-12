Poslanci zvolili za komisárku pre zdravotne postihnutých: Komisára pre deti nezvolili

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných týmto osobám medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Úlohou komisára je posudzovať na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, monitorovať dodržiavanie práv týchto osôb najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov. Komisárka tiež môže robiť výskumy a prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím.

"Opätovné zvolenie si veľmi vážim, táto práca má veľký zmysel. Teším sa, že môžeme pokračovať v ochrane práv zraniteľných," skonštatovala v stanovisku Stavrovská. Je historicky prvou komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku. Prvýkrát ju parlament zvolil v decembri 2015. Od vzniku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím prijal 3385 individuálnych podnetov. Úrad čelil podľa komisárky po svojom vzniku nerešpektovaniu zo strany niektorých orgánov verejnej správy. "Museli sme si vybudovať dôveryhodnosť. Nemáme právo ukladať sankcie, musíme využívať najmä trpezlivú komunikáciu. Očakávala som aj väčšiu toleranciu kompetentných k ľuďom so zdravotným znevýhodnením," poznamenala Stavrovská.

Komisárka chce rozšíriť pôsobnosť úradu aj na ochranu práv seniorov. Plánuje presadiť aj zmenu zákona konania pred Ústavným súdom SR, aby klienta so zdravotným postihnutím v konaní o ústavnej sťažnosti mohol zastupovať Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Chce tiež docieliť možnosť bezplatného právneho zastúpenia ex offo bez potreby preukazovania majetku v súdnych konaniach o spôsobilosti na právne úkony.

Národná rada nezvolila komisára pre deti, do ďalšej voľby postúpili Hatráková a Niku

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní nezvolili komisára pre deti. Plénum vyberalo zo siedmich kandidátov, ani jeden nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Voľba sa bude opakovať, postupujú do nej kandidátky s najvyšším počtom hlasov, teda Katarína Hatráková a Anna Niku. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) oznámil, že opakovaná voľba bude vo štvrtok (9. 12.) po hlasovaní o 17.00 h.

Hatrákovú podporovalo hnutie OĽANO, získala 52 hlasov a Niku navrhovali poslanci zo Sme rodina. Vo voľbe ju podporilo 47 poslancov. Okrem nich kandidovali aj Ondrej Prostredník, Mária Vargová, Natália Blahová, Jitka Hasíková a Jozef Mikloško. O funkciu sa pôvodne uchádzala aj Katarína Szabová, no ľudskoprávny parlamentný výbor ju neodporučil do voľby.

Komisár pre deti má chrániť ich práva na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. V súčasnosti túto funkciu zastáva exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová. Funkcie sa ujala v decembri 2015 na šesťročné obdobie.