BRATISLAVA - #Rodinné auto by malo spĺňať viacero špecifických kritérií. Musí byť ekonomické, no zároveň priestranné, bezpečné a vybavené praktickými pomocníkmi. Pokiaľ hľadáš to najlepšie vozidlo, ktoré bude spĺňať všetky vaše požiadavky, pri výbere by si sa mal zamerať na niekoľko dôležitých parametrov.