Svet straší nový variant koronavírusu: Čo vieme o Omikrone? Informácie sú znepokojivé

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení viacerých negatívnych správ – na Slovensku je situácia natoľko vážna, že kompetentní opäť po niekoľkých mesiacoch zaviedli lockdown a zákaz vychádzania. Napriek tomu zlé správy prišli aj zo zahraničia. Do Európy sa totiž dostal nový variant Omikron, ktorý robí vrásky na čelách politikom aj bežným ľuďom.

Premiér Heger o novom variante koronavírusu už diskutoval s Ursulou von der Leyenovou

Podľa autorov projektu Očami farmácie bol tento variant prvýkrát spozorovaný vo vzorke odobratej 9. novembra tohto roku v Juhoafrickej republike. V Južnej Afrike postupne prípadov pribúdalo vo všetkých provinciách. Až sa dostal aj za hranice Afriky a prvé prípady boli pozorované aj na európskom kontinente – konkrétne v Izrael či Belgicku.

„V Belgicku išlo o mladú, neočkovanú ženu, u ktorej sa 11 dná po ceste do Egypta cez Turecko objavili príznaky podobné chrípke,“ pripomenuli autori projektu. Tým pádom infikovaná žena nemala žiadne spojenie s Južnou Afrikou. Podľa projektu to znamená jediné – že variant už cirkuluje v komunitách.

Je dôvod sa báť?

Pre nový variant koronavírusu sa stretli aj odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Tí ho klasifikovali ako znepokojujúci variant. A to z dôvodu, že obsahuje veľké množstvo mutácií. Konkrétne na spike proteíne, ktorý je zodpovedný za prienik vírusu do ľudskej bunky, má až 32 mutácii. „Pre porovnanie, delta ich mala 9. Počet mutácii nie je vždy kľúčový, no je alarmujúci, pretože vakcíny sú navrhnuté na tvorbu imunity S-proteínu, ktorý vírus používa na napadnutie našich buniek,“ upozornili z Očami farmácie.

Okrem toho Omikron obsahuje aj mutácie, ktoré sme už pozorovali aj u iných variantov, napríklad pri alfa, beta, gama, ale aj pri delte. Ide o mutácie, ktoré sú spájané s viacerými vlastnosťami, ako napríklad, že sú rezistentné voči neutralizačným a monokoklonálnym protilátkam, majú lepšiu schopnosť napádať bunky a obchádzajú vrodenú imunitu, čo spôsobuje ich vyššiu infekčnosť.

Podľa autorov projektu Očami farmácie však všetky tieto podozrenia ešte musia potvrdiť alebo vyvrátiť laboratórne testy a pozorovania z jednotlivých krajín. Vedci okrem toho budú sledovať aj ďalšie prvky – a to, či je Omikron viac infekčnejší ako doterajšie mutácie, prípadne, do akej miery proti nemu účinkujú vakcíny a či spôsobuje horší priebeh ochorenia.

„Znepokojivé sú údaje, ktoré priniesol vedec James Weiland zaoberajúci sa modelovaním chorôb. Weiland odhadol, že Omikron je o 500% prenosnejší ako pôvodný vírus z Wuhanu (Delta bola o 70% viac prenosná). Čo môžeme robiť my? To, čo doteraz. Očkovanie – prvá druhá aj tretia dávka. Používajme respirátor, vetrajme, vyhýbajme sa davom a pri objavení príznakov sa testujme. Dávajme na seba pozor,“ napísal autori projektu.

Preskočené písmenká

Okrem toho zodpovedali aj ďalšie otázky. Prečo sa nový variant volá Omikron a nie Nu alebo Xi? Tieto dve písmenká totiž WHO v rámci gréckej abecedy preskočila. Odpoveď je pritom celkom jednoduchá. Písmenko Nu je totiž ľahko zameniteľné s anglický slovom new (teda nový) a písmenko Xi je bežným čínskym priezviskom. To má napríklad aj čínsky prezident Xi Jinping. „Pri pomenovaní variantov, ale aj chorôb sa dbá na to, aby nedošlo k urážaniu akejkoľvek kultúrnej, sociálnej, národnej, regionálnej, profesionálnej alebo etnickej skupiny, čím sa minimalizujú zbytočné negatívne vplyvy na národy, ekonomiky a ľudí,“ uzavrelo Očami farmácie.