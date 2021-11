BELUŠSKÉ SLATINY - Počas pandémie skrachovalo viacero hotelov. Nie je to však jediný prípad ukončenia prevádzky poskytujúcej ubytovanie. Často je to práve vysoká konkurencia a nezaujímavá lokalita, ktoré ich v minulosti takpovediac pochovali. To sa pravdepodobne stalo aj zdevastovanému zrubovému hotelu v Belušských Slatinách.