Lekár Hložník ukázal kokteil liekov, ktorý dostávajú pacienti s COVID-19: Vážne vedľajšie účinky!

Jakub Hložník je primárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a spolu s kolegami sa stará o pacientov, ktorí vo vážnom stave ležia v nemocnici s koronavírusom. Mnohí sa pýtajú, aké lieky používajú lekári na to, aby sa pacientom polepšilo. Tých naozaj nie je málo – pacienti vo vážnom stave užívajú denne aj desať liekov!

Na fotografii, kde je časť liečiv, je plný stolík medikamentov – od vitamínov C, D, zinku, cez fraxiparín, liek proti páleniu záhy, až po rôzne infúzie. Na fotografii vidieť aj Furosemid, ide o diuretikum, ktoré sa používa na liečbu tvorby tekutín v dôsledku srdcového zlyhávania, Humulin R, ktorý sa využíva ako ľudský inzulín na liečbu cukrovky, Midazolam, ktorý lekári využívajú ako sedatívum, Ambrobene sirup na vykašliavanie, ale aj sufentanil na tlmenie bolestí. Primár Hložník však upozorňuje, že väčšina z týchto liekov má potencionálne závažné vedľajšie účinky.

„Napríklad, po nízkomolekulárnch heparínoch môžete mať krvácanie do ciev či do mozgu, po kortikoidoch cukrovku či zlyhanie imunity, po antibiotikách alergickú reakciu so zastavením srdca či ťažkú kolitídu, po dlhšej sedácii (nutnej pri umelej pľúcnej ventilácii) ťažké abstinenčné príznaky a takto by som mohol pokračovať,“ napísal Hložník na sociálnej sieti. Ako dodal, žiaden výrobca a ani štát neručí, že pacient nebude mať po kokteily liekov nežiadúce či až smrteľné komplikácie. Ako vysvetlil, na to, aby lieky vôbec mohli pacientov v ťažkých stavoch podávať, mu musia zakanylovať (teda infúzne podávať lieky) veľkú žilu, a to či už na krku, alebo pod kľúčnou kosťou. A pri takomto zásahu môže dôjsť k poškodeniu ciev, čo môže spôsobiť vykrvácanie do hrudníka a pneumotorax, čiže spľasnutie pľúc. Pri dlhodobom zavedení katétra okrem toho hrozí, že pacient bude trpieť otravou krvi či trombózou.