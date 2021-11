Plénum Národnej rady odštartovalo rokovací deň návrhmi zákonov z dielne Štefana Holého

Novela zákona o metrológii hovorí o tom, že trh s overovaním meradiel by sa mal uvoľniť. Zrovnoprávniť by sa malo postavenie subjektov, ktoré takéto overovanie budú vykonávať. Dotkne sa to najmä Slovenskej legálnej metrológie, ktorá by tak prišla o štatút „určenej organizácie“ a po novom by mala mať po splnení legislatívnych požiadaviek postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.

Z novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov zasa vyplýva, že Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov by už nemala mať povinnosť uzatvárať zmluvu s dovozcami, prepravcami, spracovateľmi či predajcami ropy a ropných výrobkov, ktorí voči nej majú nesplatené záväzky.

Venovať by sa plénum malo aj návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov. Návrh zákona by mal nahradiť doterajší zákon číslo 216 z roku 1995, ktorý podľa dôvodovej správy nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.