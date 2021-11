Ošiaľ Black Friday je tu! Pozreli sme sa ako to vyzerá na trhu: Zľavy aj 80 percent, TENTO žiadaný tovar môže byť problémom

V Spojených štátoch amerických, kde má tento nákupný ošiaľ korene, pripadá Black Friday na posledný novembrový piatok. Rozhodne však nie je týmto dátumom nijak striktne ohraničený. Najmä v našich končinách mnohé obchody ponúkajú zľavy už niekoľko týždňov vopred alebo ich vzťahujú minimálne na celý víkend.

Zdroj: Jan Zemiar

Riaditeľ nákupného poradcu Heureka.sk Jan Mayer však upozorňuje, že do tohtoročnej akcie sa určite premietne aj nedostatok komponentov v kľúčovej kategórii smart produktov, chýbajúce kontajnery, výrazné zdraženie cien dopravy a predĺženie dodacích lehôt. "Nepredpokladáme výrazne nižšie zľavy, skôr obmedzenejšiu ponuku a nižší počet výrobkov za akciové ceny,” uviedol.

Poukázal tiež na to, že Black Friday je predovšetkým marketingový ťah obchodníkov, a preto je dobré kontrolovať výsledné ceny s viacerými predajcami. "Pri rozhodovaní o nákupe je dôležité myslieť na to, že ceny produktov sú často navýšené pred samotnou akciou alebo zľavy sú vypočítané z ceny, za ktorú produkt nikdy nebol v ponuke,” dodal.

Zdroj: gettyimages.com

Obľúbenou položkou, ktorú ľudia nakupujú práve v týchto dňoch, je bezpochyby elektronika. Nový televízor či chladničku za výhodnú cenu vám teraz ponúka hneď niekoľko predajní.

Aj tento rok nakúpite už tradične lacnejšie v sieti NAY. Zľavy sa šplhajú až do 50 percent a zákazníci v nich nájdu produkty naprieč všetkými obľúbenými kategóriami od televízorov, smartfónov či kávovarov až po práčky a chladničky. Black Friday môžete využiť od 9. hodiny rannej v piatok 26. novembra až do nedele 28. novembra.

Výhodnejšie ceny elektroniky ponúka aj obchodný dom DATART. Zľavy má na vybrané produkty naprieč celým sortimentom. Tiež má ale aj výber top produktov, ktoré sú medzi zákazníkmi obľúbené a platí na ne výrazná zľava, ktorá je však časovo obmedzená. "Zľavy na vybrané TOP produkty sú vždy časovo obmedzené a vzhľadom na aktuálnu situáciu s nedostatkom sortimentu, ktorú spôsobila koronakríza, máme niektoré produkty zaradené do akcie v obmedzenom množstve a môžu sa rýchlo vypredať," upozornila Sabina Boudová, marketingová manažérka DATART-u.

Zdroj: Foto: Ján Zemiar

Na rovnaký problém upozorňuje aj internetový obchod TPD. "Rok 2021 je naozaj špecifitcký. Bojujeme s nedostatkom tovaru, ktorý je spôsobený zvýšeným dopytom, nedostatkom materiálov a surovín a v prípade nášho sortimentu nedostatok zvyšuje aj čipová kríza," uviedol za spoločnosť Ondrej Majtán. Zameriavajú sa na výpredaj spotrebičov, ktoré prešli zmenou energetických štítkov v marci 2021, ako napríklad chladničky, práčky, umývačky, televízory, monitory a podobne. Zľavy sú rôzne až do výšky 53 percent a trvajú do 28. novembra.

Zdroj: TASR/AP

Lacnejšie v týchto dňoch nakúpite aj na Alza.sk, a to do 28. novembra. Obchod pritom sľubuje najnižšie ceny za posledných 365 dní. Na každý tovar je zľava určená osobitne, zatiaľ, čo pri niektorých kusoch je to 5 percent, pri iných aj 50 percent a viac.

E-shop Klarstein.sk, ktorý sa zameriava na predaj domácich a kuchynských spotrebičov má v týchto dňoch zľavy na chladničky, umývačky, či mixéry ale aj ďalší sortiment. Akcia platí do 26. novembra. Výška zľavy je rôzna, no pri niektorých produktoch presahuje aj 70 percent.

Zdroj: Getty Images

Na MALL.sk spustili zľavy s výrazným predstihom a zákazníci si tak môžu výhodnejšie kúpiť po dobu 8 týždňov. Ak si navyše tovar zakúpite od 8. októbra do polnoci z 24. na 25. novembra. Budete automaticky zaradení do losovania o 20-tisíc eur. Akcia vyvrcholí 28. novembra a ich výška môže siahať až do 75 percent. Treba si však dať pozor na to, že niektoré zľavy sú časovo obmedzené. Všetko zakúpené v období od 8. októbra do 26. decembra môžu zákazníci vrátiť bez udania dôvodu, a to až do konca januára budúceho roku.

Zdroj: Getty Images

V plnom prúde je Blak Friday aj na Andreashop. "BF zľavy tiahnu naprieč celým spektrom našej internetovej ponuky, sú tu zahrnuté produkty všetkých kategórii , ktoré v eshope máme - to znamená od bielej a čiernej techniky, cez malé domáce spotrebiče, kozmetiku, nábytok, náradie do záhrady, hobby, hračky, drogériu až po krmivá pre domácich miláčikov," uviedla riaditeľka marketingu Eva Rezníková. Zľavu nemajú danú jednotne a celoplošne produkt je nacenený individuálne. Lacnejšie u nich nakúpite od 11. novembra až do 2. decembra.

Internetový obchod Hej.sk láka svojich zákazníkov na zľavy až do 80 percent. V niektorých prípadoch dokonca aj vyššie. Akcia u nich platí od 22. 11. do 26. 11. 2021 alebo do vypredania zásob.

Zdroj: Ján Zemiar

Rovnako tak sa v tieto dni oplatí kúpiť nový nábytok. Obchodný dom Ikea si pres svojich zákazníkov pripravil aj novú kampaň s názvom Green Friday. "Povzbudzujeme zákazníkov, aby ušetrili viac ako peniaze tým, že využijú službu Druhý život nábytku. Odkúpený nábytok poputuje do oddelenia Circular Hub, kde okrem iného predávame výrobky, ktoré začínajú svoju ďalšiu životnú etapu. Zákazník získa poukaz, za ktorý si bude môcť kúpiť to, čo potrebuje, lebo veríme, že nikto nechce zbytočne plytvať," vysvetlila Anna Šimončičová, líderka udržateľnosti IKEA Bratislava.

Okrem kuchýň, rozkladacích pohoviek a matracov prijímajú všetok nábytok. Musí byť však funkčný, čistý, bez výrazného poškodenia a zmontovaný. Výkup je síce časovo neobmedzený, ale ak ho využijete od 1. novembra do 5. decembra. 2021, dostanete navyše poukážku na hlavné jedlo a nealkoholický nápoj v ich reštaurácii.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Výhodnejšie môžete nakúpiť aj kozmetiku. Internetový obchod Notino sľubuje tento týždeň zľavy až do výšky 40 percent. FAnn parfuméria láka na zľavy 30 percent ny vybraný tovar. Akcia platí od 22. do 29. novembra. Do 28. novembra ponúka svoj zľavnený sortiment aj Marionnaud, a to vo výške 25 percent.

Ak ste si plánovali obnoviť šatník, tak aj takéto nákupy vás teraz vyjdu menej. Internetový obchod eobuv.sk láka na zľavy až do výšky 70 percent na vybrané produkty. Akcia trvá do 28. novembra. Zľavy až do 70 percent ponúka rovnako tak aj e-shop Answear.sk. Akcia platí tiež do 28. decembra. Black Friday prináša ajinternetový obchod aboutyou.sk Výrazne zľavnený tovar nakúpite aj cez Glami.sk

Zdroj: Getty Images

Na zľavy láka aj e-shop Delimano.sk, známy najmä produktami na varenie a pečenie, ktorý počas Black Friday zlacnil svoj tovar až o 70 percent. Výhodnejšie u nich nakúpite až do 1 decembra.

Na Topshop.sk môžete nakúpiť v zľavách tiež do 26. novembra. Tie v prípade niektorých kusov tovaru dosahujú až 70 percent.

Nalákať zákazníkov na výhodnú kúpu sa však v týchto dňoch snažia takmer všetky obchody, či už ide o e-shopy, alebo kamenné predajne.