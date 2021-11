Robert Kaliňák sa zatiaľ na kandidátku Smeru vrátiť nechystá: Ale nevylúčil to

BRATISLAVA - Exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru-SD sa nateraz na kandidátku strany do parlamentných volieb vrátiť nechystá, do budúcna to však nevylúčil. Podotkol, že strana má dostatok osobností, nové vedenie aj nového lídra. Tým je podľa neho "nový Robert Fico".

"Čo sa na Slovensku udeje, keď nevieme, čo bude zajtra, nevieme čo pozajtra vláda vymyslí, na to sa nedá nikdy odpovedať, ale nepredpokladám to," reagoval na otázku, či môže do budúcna svoju kandidatúru do Národnej rady SR za stranu vylúčiť. Strana je podľa neho dobre vybavená osobnosťami a nepotrebuje ďalšiu. Ocenil viacerých podpredsedov Smeru-SD, napríklad Ladislava Kamenického, Richarda Takáča i Erika Kaliňáka. Ak raz bude musieť dôjsť ku generačnej výmene na čele strany, medzi podpredsedami a mladými členmi strany sa podľa neho nájde mnoho takých, ktorí by mohli stranu prevziať.

"K zmene došlo, máme dnes nového lídra. Máme nového Roberta Fica. Každý kto ho porovná dnes a pred tromi rokmi vidí, že nastalo zásadné obrodenie. Myslím si, že novým lídrom bude nový Robert Fico, ako ste ho videli posledné mesiace," doplnil v súvislosti s otázkou, kto by mohol byť na čele kandidátky strany. Dodal, že za predsedom strany stoja aj mladí členovia vedenia.

Kritizoval kroky vlády, ktorá podľa jeho slov prijíma rozhodnutie bez toho, aby mali poriadne dáta o tom, ako by situácia vyzerala bez takýchto opatrení. "Sú aj štáty, ktoré nemali opatrenia ako my a majú lepšie dáta," podotkol a podčiarkol, že opatrenia sa nemajú prijímať len preto, aby nejaké boli.