Vláda SCHVÁLILA prísne opatrenia: SaS za nový COVID automat nehlasovala! Je proti obmedzovaniu očkovaných

Konzílium odborníkov rokovalo niekoľko dní. V utorok sa zišli aj na s predstaviteľmi vlády na rokovaní. Večer predstavil premiér ďalšie prísne opatrenia, ktoré má však vláda schvaľovať až dnes. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa požiadal jeden z koaličných partnerov dva dni na prerokovanie, inak by pravidlá schválili už v utorok.

VIDEO Konzílium navrhlo sprísniť opatrenia: Nákupné centrá len pre očkovaných a prekonaných!

AKTUÁLNE Konzílium navrhlo sprísniť opatrenia: Nákupné centrá len pre očkovaných a prekonaných! Vláda rozhodne

Aktualizované 13:21 Vláda schválila nový COVID automat

Vláda schválila nový COVID automat, ktorý zavádza prísnejšie protipandemické opatrenia. "Rozhodli sme sa nepodporiť sprísnenie pre očkovaných. Covid automat obsahuje aj niektoré zhoršenia pre očkovaných, preto sme sa zdržali hlasovania, lebo nesúhlasime s tým, aby sme hhoršovali situáciu pre zaočkovaných," povedal Sulík.

Aktualizované 13:11 Ako strana je SaS jednotná a hľadá spôsob ako jednotu aplikovať. "Ja som si vybral to, že som sa nezúčastnil hlasovania. Pre mňa je dôležité, že naďalej platí školský semafor," povedal minister školstva s tým, že si predstavoval výraznejšie sankcie pre nezaočkovaných a naopak výrazné uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných.

Aktualizované 13:08 V priebehu pár týždňov by mal platiť nový COVID automat, ktorým by očkovaní mali väčšiu voľnosť.

Aktualizované 13:07 "Platy učiteľov by sa mali zvyšovať, od začiatku hovoríme, že školstvo je priorita," povedal minister Branislav Gröhling.

Aktualizované 12:52 Návrhu, ktorý schválila vláda, je momentálne v podstate lockdown pre nezaočkovaných.

Aktualizované 12:49 "Môžeme ubezpečiť očkovaných, že niektoré sprísnené opatrenia nie sú také zlé. Dá sa s tým žiť," povedala šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. Zároveň uviedla, že v utorok dostali na stôl návrh na lockdown pre nezaočkovaných, ale aj pre zaočkovaných, teda pre všetkých. "Nepovažujem za korektné hovoriť, že sme opatrenia blokovali," povedala.

Aktualizované 12:47 Opatrenia boli prijaté, aj keď ministri za SaS neprišli, resp. sa hlasovania nezúčastnili. "Nesúhlasíme s obmedzením pre zaočkovaných, tí nie sú problém," zopakoval Sulík.

Aktualizované 12:45 Richard Sulík uviedol, že bude prijaty COVID automat prísnejší pre nezaočkovaných a o tri týždne by mal byť voľnejší pre zaočkovaných. "V niektorých prípadoch je však pre zaočkovaných a prekonaných prísnejší. Hlasovania sme sa preto zdržali, lebo s tým nesúhlasíme," povedal Sulík s tým, že so zvyškom COVID automatu súhlasia.

Aktualizované 10:18 Ľudia podľa Matoviča začali pochybovať o opatreniach, keďže strana SaS ich podľa neho od začiatku pandémie takisto spochybňovala. "Konzílium trvá na tom, aby boli opatrenia prijaté a podporené konsenzuálne. Keď prijmeme opatrenia tvrdšie, ktoré budú viac ľudí chrániť, ale jeden koaličný partner bude proti tomu bojovať, tak ten efekt bude nakoniec slabší, ako keď prijmeme trošku slabšie opatrenia, ale dokážeme sa za nich postaviť všetci," uviedol.

Aktualizované 10:16 Pre ministra financií Igora Matovič je to ako déjà vu. "Bolo to presne o tom istom. Bohužiaľ, potom sa ukázalo, že práve takéto naťahovanie spôsobilo katastrofu, ktorá nasledovala. Čas sa počíta na hodiny, nie na dni alebo týždne. My nemáme čas. Je to nezodpovedné konanie," uviedol Matovič na adresu toho, že Richard Sulík si vyžiadala odklad.

Aktualizované 10:08 "Jedinou našou cestou je znížiť mobilitu," povedal. "Verím tomu, že dnes prijmeme opatrenia, ktoré budú smerovať k zníženiu mobility, ale zároveň nebude trestať zodpovedných, ktorí sú zaočkovaní. Keby to bolo len na mojom rozhodnutí, tak urobím také opatrenia, ktoré budú smerovať k tomu, aby zaočkovaní ľudia mohli chdoiť do obchodu," dodal.

Aktualizované 10:05 Naď predpokladá, že SaS to zrejme prerokovala počas včerajšieho sviatku. Verí, že dnes sa opatrenia prijmú. "Opakuje sa tá istá situácia, ktorá bola pred rokom. Verím, že opatrenia budú fungovať tak, aby nám pomohli. Vidíte, aké sú čísla nielen na Slovensku, ale v celom regióne," uviedol s tým, že u nás je problém najmä s nízkou zaočkovanosťou.

Aktualizované 10:03 "Prečo nepristúpite na alternatívu, že jednoducho, vláda ako celok nemá záujem donekonečna robiť negatívne opatrenia, keď jeden partner zo zásady to bude komunikovať negatívne. My máme záujem, aby sa to prijalo spoločne ako kolektívny orgán," uviedol Naď.

Aktualizované 10:00 Predseda strany SaS Richard Sulík požiadal o čas, aby sprísnenie opatrení prerokovali na straníckej úrovni. "Treba sa pýtať tam, kde sa to zastavilo. My sme boli pripravení schváliť to v utorok," uviedol minister obrany Jaroslav Naď.

Aktualizované 9:58 Minister životného prostredia Ján Budaj sa vyjadril k reforme národných parkov. "Rozprával som sa s viacerými poslancami. Verím, že bude dostatok hlasov, aby transformácia prešla," povedal.

Na návrhy konzília bude vláda schvaľovať sprísnenie opatrení

Protipandemické opatrenia sa majú sprísniť. Nové pravidlá má schváliť vláda na štvrtkovom rokovaní. Po utorkovom (16. 11.) zasadnutí kabinetu predseda vlády Eduard Heger oznámil, že na nasledujúce tri týždne bude potrebné výrazne sprísniť opatrenia, aby sa zlomila negatívna krivka a stabilizovala situácia v nemocniciach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predstavil tiež návrhy konzília na riešenie neustále zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Odborníci navrhujú prácu v režime OTP, hromadné podujatia chcú obmedziť len pre zaočkovaných a do prevádzok, ktoré neposkytujú sortiment na zabezpečenie základných životných potrieb a do nákupných centier navrhujú umožniť vstup len očkovaným či po prekonaní ochorenia COVID-19.

Amatérske športové súťaže majú byť v režime očkovaný, prekonaný. V režime OTP bude len profesionálny šport. Wellness a akvaparky budú môcť navštevovať len hostia, ktorí prekonali COVID-19, alebo sú zaočkovaní. Výnimkou budú čierne okresy, kde takéto prevádzky zostanú zatvorené pre všetkých. Hotely a penzióny budú otvorené len pre prekonaných a očkovaných, v čiernych okresoch budú zatvorené aj pre nich.

O presnej podobe opatrení má rozhodnúť vláda. Heger deklaroval, že so všetkými návrhmi konzília súhlasí, zároveň avizoval, že ak sa situácia ani po zmene pravidiel nezlepší, budú potrebné ešte tvrdšie kroky.