Známy antivaxer a lekár má COVID: Vo vážnom stave leží v nemocnici!

Michal Piják je lekárom na bratislavských Kramároch, ktorý už od začiatku aktívne zbrojil proti vakcínam. Dlhodobo tvrdil, že vakcíny neprešli dostatočnými klinickými skúškami, že spôsobujú mutácie, prípadne, že vakcíny nie sú dostatočne účinné. Medzi antivaxermi ide o mimoriadne zvučné meno. "V nemocniciach dnes leží kopa pacientov s klinickými prejavmi závažných nežiadúcich účinkov po vakcinácii, ktorí sú nepsrávne diagnostikovaní a tým pádom aj nesprávne liečení," napísal v jednom z komentárov.

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition

Viackrát otvorene kritizoval svojich kolegov, ktorí stáli na opačnej strane barikády a ľudí vyzývali k očkovaniu. Samotnú pandémiu bagatelizoval a antivaxerov utvrdzoval v ich názore, že vakcína je zlo. Teraz však musí riešiť iný problém – a tým je ťažký priebeh koronavírusu.

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition

Podľa našich informácií sa totiž doktor Piják nakazil koronavírusom a jeho stav je mimoriadne vážny. Aktuálne by už mal ležať v jednej z nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava. Podľa našich informácií by mal ležať práve na Kramároch, kde pracuje na Internej ambulancii 2. I. internej kliniky. "Je vo veľmi, veľmi vážnom stave," povedal nám zdroj. V súčasnosti dostáva podporu dýchania, teda je na kyslíku. Nateraz ho nebolo potrebné napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Piják často verejne kritizoval Petra Sabaku, ktorý sa zapojil aj do očkovacej kampane ministerstva zdravotníctva. Ten okrem iného bol tento rok aj laureátom štátnej ceny, ktorú udeľoval predseda parlamentu Boris Kollár. "Už majú strach ma konzultovať, aby som ich nesprdol za to, čo to tam stvárajú a radšej nechajp pacienta zomrieť. Preto je vešmi smiešne, ako ma Sabaka aj s jeho primárkou vyzývajú, aby som prišiel pomáhať na ich oddelenie. Sú to len trápne silácke reči. Veľmi rád prídem na ich kliniku urobiť vizitu, aby mi zreferovali každého pacienta s COVIDom, čo tam leží," napísal v jednom z komentárov na sociálnej sieti.

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition

Kritizoval však aj ďalších odborníkov – napríklad kolegu lekára Jakuba Hložníka – primára anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke. Kritizoval ho napríklad za to, že pacienti v nemocniciach nedostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť, medzi ktorú označil napríklad užívanie ivermektínu. O Hložníkovi okrem iného tvrdil, že má komplexy a tvrdil útočil na jeho osobu. "Hložník je taký vymletý, že sa nezmôže na nič iné, len neustále opakovať, aby si všetci, čo nezdieľajú názory covidistov, "obliekli skafandre a prišli na COVID-19 oddelenie liečiť pacientov. Je to fakt veľmi úbohé," napísal.

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition

Piják vo veľkom propagoval aj liečbu koronavírusu ivermektínom. Nedávno na sociálnej sieti napísal, že síce koronavírus ešte nemal, ale pre istotu si dal experimentálnu kúru s ivermektinom. Vo veci sme oslovili aj samotnú Univezitnú nemocnicu, kde Piják leží vo vážnom stave. "Vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudeme poskytovať informácie o našich pacientoch," odpovedala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

Zdroj: FB / Michal Piják, MD - Personalised Evolutionary Nutrition