Hanbite sa! Kričal v priamom prenose Sulík na Pellegriniho: Ostrá debata vyvrcholila do hádky v živom vysielaní!

BRATISLAVA - Politika a pandémia je prakticky na dennej debate, no predovšetkým cez nedeľné poludnie. Politická diskusia sa tentokrát odohrala medzi lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim a ministrom hospodárstva Richardom Sulíka (SaS). Tí sa pred televíznymi obrazovkami do seba poriadne pustili aj na základe témy očkovania a zvýhodňovania skupín ľudí.

Pellegrini a Sulík sa stretli v televíznej debate na verejnoprávnej RTVS v relácii O 5 minút 12. Okamžite v úvode začali do seba skákať ohľadom aktuálnych čísel v oblasti pandémie. Sulík Pellegrinimu vyčítal, že nevie, ako pracovať s číslami. "To sú dáta. To musíte zozbierať," vyčítal Pellegrinimu minister Sulík. "To musíte vedieť," skočil mu do reči Pellegrini. "Tak čo tu teraz mudrujete?" spýtal sa ho v návale napätia líder SaS.

Zdroj: reprofoto RTVS

Na nezaočkovaných vláda nemyslí, hovorí Pellegrini

Vicepremiérovi Pellegrini vzápätí vytkol, že na druhú skupinu ľudí (nezaočkovaných) nemyslia. "Vašou povinnosťou je kúpiť im tie lieky. Neskáčte mi do reči! Kedy im kúpite tie lieky?" pýtal sa so zvýšeným hlasom Pellegrini.

Zdroj: reprofoto RTVS

Toto si od vás vyprosím, odpovedal Sulík

Sulík si to nenechal a na tieto slová adekvátne odpovedal a tiež odcitoval. " ' Ak ide o môj pocit, intuícia môže byť silnejšia ako fakty,' toto ste kedysi povedali, pán Pellegrini. Robíte to aj teraz. Toto je extrémne nekorektné, čo hovoríte, že na tých starších a neočkovaných sa ideme vykašľať. Si vyprosím, aby ste mi hovorili, že sme sa na nezaočkovaných vykašľali. Očkovaných ideme zvýhodniť napríklad prístupom do reštaurácie. Nerozumiete, že je dôležité, aby ľudia neumierali. Toto dokážete pochopiť?!" odpovedal tvrdo Pellegrinimu Sulík.

Zdroj: reprofoto RTVS

Prijímal som oveľa tvrdšie opatrenia ako vy, vyhlásil Pellegrini

Líder Hlasu sa tiež v kontexte s opatreniami vrátil aj k tomu, aké zákony v súvislosti s pandémiou prijala aktuálna vláda. "Ja som prijímal oveľa ťažšie opatrenia. Dávajte pozor, ako ku mne hovoríte. Potom ste prišli vy a už sme boli "najvyšší na svete"," povedal Pellegrini o svojom poslednom mesiaci vládnutia, keď covid na Slovensko prišiel, na čo sa Sulík pousmial.

Hanbite sa! Kričal Sulík na Pellegriniho

Potom sa téma opäť zmenila, keď sa Pellegrini snažil Sulíkovi vysvetliť, v čom je rozdiel medzi ním a Sulíkom. "Ja vám poviem v čom je rozdiel medzi mnou a vami. Mňa zaujíma, či ten rodič bude mať aj o 5 eur naviac na ten obed pre dieťa, aby na to vôbec vedeli zobrať," otvoril sociálnu tému líder Hlasu, čo Sulíka poriadne naštartovalo.

"To je lacné populistické takto prísť dnes do štúdia a takto lacno a populisticky hovoriť o obedoch. Hanbite sa za to! Hanbite sa!" poriadne sa oborila na Pellegriniho Sulík. "Čo sa ja mám čo hanbiť?" spýtal sa pokojne Pellegrini, no Sulík pokračoval v tvrdom náklade opozičnému politikovi. "Hovoríte, že ako premiér ste prišli s oveľa tvrdšími opatreniami. Vy keď ste boli premiérom, vy ste nevedeli, čo je covid. Päť nakazených denne? Vy ste si neodžili nič. My sme si odžili tisíce v nemocniciach. Desaťtisíce prípadov denne. Kalich horkosti sme si práve my vypili do dna. Vy neviete, čo je to manažovať covid! Neviete!" odkázal predsedovi Hlasu minister hospodárstva.

Platnosť covid pasu sa môže skrátiť

Sulík vo vysielaní tiež prezradil ďalšiu novinku, a síce, že je možné, že platnosť covid pasu sa skráti z jedného roka na deväť mesiacov. Richard Sulík to povedal s tým, že ešte sa o tom rokuje.

Zdroj: reprofoto RTVS

Graf zaočkovanosti v pomere s úmrtiami v krajinách EÚ

Vzápätí bol v relácii uverejnený aj prieskum čísel krajín EÚ v pomere zaočkovaného obyvateľstva v počte úmrtí na koronavírus. Z neho je evidentné, že čím vyššia bola v krajine zaočkovanosť, tým menej úmrtí bolo v danej krajine. Vidieť to napríklad na Dánsku, či Holandsku.

Zdroj: reprofoto RTVS