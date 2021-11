Aké bude počasie cez víkend? Meteorológovia nemajú dobré správy: Mrholenie, sneženie aj minúsové teploty!

Aj keď bolo posledné dni mimoriadne pekné počasie, príchodom víkendu akoby uťalo a najmä na západe Slovenska bolo typické jesenné počasie - ráno hmla a cez deň ani náznak slnečných lúčov. A tento trend sa nezmení ani cez víkend.

Sobota

V noci z piatka na sobotu má byť jasno alebo malá oblačnosť. Nadránom treba najmä na juhozápade počítať s hmlou či nízkou oblačnosťou, výnimočne aj s mrholením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -2 stupne Celzia, v údoliach až -4 stupne Celzia. Na väčšine územia bezvetrie alebo slabý juhovýchodný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Zdroj: Getty Images

Cez deň bude prevažne zamračené, na viacerých miestach aj s mrholením či prehánkami. "Do karpatskej oblasti bude od východu zasahovať okraj tlakovej výše, ktorý postupne zoslabne," píšu meteorológovia na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Cez deň vystúpi ortuť na teplomery na 6 až 11 stupňov Celzia, ojedinele okolo 4 stupňov Celzia. Na horách vo výške do 1500 metrov nad morom zväčša do 6 stupňov. Na celom území má fúkať vietor do 25 kilometrov za hodinu.

Nedeľa

Posledný deň v týždni bude veľmi podobný sobote. V nedeľu bude oblačno až zamračené, ojedinele so slabými prehánkami či mrholením, na horách so snežením. Nadránom nízka oblačnosť alebo hmla. "Do našej oblasti bude od juhozápadu zasahovať plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu," upozorňujú meteorológovia. Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až 0 stupňov Celzia, pri zmenšenej oblačnosti do -2 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 6 až 11 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne slabý vietor.

Zdroj: Getty Images

Pondelok

Začiatok týždňa bude spočiatku zamračený, popoludní ojedinele s jasnou oblohou. Ojedinele sa najmú dopoludnia môžu vyskytnúť zrážky. "Od severovýchodu začne do našej oblasti zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše," ozrejmili meteorológovia. V noci dosiahne teplota 6 až 1 stupeň Celzia, ojedinele do -1 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota dosiahne 8 až 13, na Orave a hornom Spiši a pri hmlistom počasí okolo 6 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor do 25 kilometrov za hodinu.