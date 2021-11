Rokovanie o OPATRENIACH pokračuje: Kotlebovci si robia z respirátorov srandu! Vyzývajú na protest

O opatreniach začali rokovať včera o deviatej a hneď v úvode museli schôdzu prerušiť. Dôvodom bolo to, že poslanci za mimoparlamentnú stranu Republika na čele s Milanom Mazurekom a poslanci ĽSNS si odmietli nasadiť respirátor. Viacerých tak museli vykázať zo sály. Dnes v tom opäť pokračuje líder ĽSNS Marian Kotleba, ktorý okrem toho horlivo vyzýval Slovákov, aby protestovali.

NAŽIVO z parlamentu, poslanci rokujú o nových opatreniach

Aktualizované 10:31 "Milá cirkusová manéž," vykrikuje Mazurek spoza pultu. Aktuálne má slovo v rozprave. O opatreniach už viac nevie hovoriť normálnym hlasom, respirátor si však nasadil. Má ho pod nosom. Pokračuje v rétorike zameranej proti opatreniam a očkovaniu a pravidlám sa vysmieva.

Aktualizované 10:15 Poslanec Marek Kotleba bol upozornený, aby si nasadil respirátor. "Vy ste odborník, že viete, že to nie je respirátor?" pýtal sa predsedajúceho. "Zatiaľ mi zrak slúži, nasaďte si respirátor," povedal Laurenčík. Kotleba uviedol, že si potom pôjde nasadiť respirátor, keď sa mu tento nepáči. Na tvári mal chirurgické rúško, nie respirátor. "A farba môže byť?" vysmieval sa ďalej. Kotlebovci majú síce na tvárach rúška, no majú ich pod nosom. V interiéri je povinnosť nosiť respirátor.

Aktualizované 10:00 Poslanci ĽSNS a mimoparlamentnej Repuliky zbesilo v parlamente kričia nielen v rozprave, ale aj v reakciách. Mazurek svojím zvýšeným hlasom upozorňuje, že ide o protuústavný zákon a že majú poslanci rieiť nemocnice, na ktoré kašlú. Aj naďalej však spochybňuje očkovanie. Práve nezaočkovaní tvoria takmer 80 percent hospitalizovaných.

Aktualizované 9:52 Marian Kotleba vyzval ľudí, aby prišli protestovať proti opatreniam 17. novembra

Aktualizované 9:45 Pozrite si, ako prebiehal prvý deň v parlamente.

Aktualizované 9:30 Konzílium víta, že sa prijala väčšina opatrení, nevylučujú sprísnenie

Konzílium považuje za kľúčové obmedziť vstup osôb, ktoré nie sú očkované a ani ochorenie neprekonali, na všetky miesta, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí. "To sa týka podujatí aj prevádzok, s výnimkou nevyhnutných," povedali.

Za dôležité považujú odborníci to, aby sa do tohto procesu aktívne zapojili stavovské organizácie, združenia a asociácie. Vyzývajú ich, aby rozhodne a presvedčivo podporili očkovanie zamestnancov svojich členov a aby dbali na prísne dodržiavanie pravidiel.

Aktualizované 9:00 Poslanci od rána pokračujú v debate k novým opatreniam v 2. čítaní. V rozprave je prihlásených niekoľko poslancov. Vystúpil aj líder ĽSNS Marian Kotleba, ktorý opäť spochy

Konzílium odborníkov nevylučuje sprísnenie

Konzílium odborníkov nevylučuje prípadné sprísnenie opatrení. Hovorí o tom, že epidemiologická situácia na Slovensku je aktuálne kritická. Slovensko podľa nich potrebuje ráznu zmenu opatrení a zlepšenie ich dodržiavania. Odborníci pozitívne vnímajú, že vláda prijala väčšinu z ich navrhovaných opatrení.

Krátkodobým cieľom je podľa nich chrániť ľudské životy a zachovať funkčný zdravotný systém. Zo strednodobého hľadiska je podľa nich nevyhnutné výrazne zvýšiť zaočkovanosť populácie. "Len tak dokážeme zmierniť dosahy tretej vlny pandémie a pripraviť sa na ďalšie. Rozhodujúce je bezodkladné uvedenie opatrení do praxe, sledovanie ich efektivity, ako aj ich rýchla adaptácia v prípade, že sa ukážu ako málo účinné," uviedli.

24 nových opatrení

Návrh hovorí o možnosti, že by sa mal zamestnanec pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Legislatívny návrh hovorí aj o ďalších zmenách, týkajú sa napríklad pandemickej PN, ale i pokút, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Balík opatrení, ktoré po definitívnom schválení budeme musieť dodržiavať

1. Otvorenie prevádzok a ubytovania v čiernych okresoch pre plne zaočkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19.

2. Zamestnávatelia budú kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov.

3. Zamestnávateľ bude musieť 2-krát týždenne testovať svojich zamestnancov. Štát do konca novembra preplatí alebo poskytne potrebné testy.

4. V čiernych okresoch budú môcť v prevádzkach pracovať aj nezaočkovaní zamestnanci, ktorí neprekonali ochorenie. Budú však musieť byť testovaní a po celý čas s respirátorom, ktorý prekryje ich horné dýchacie cesty.

5. Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí budú povinní kontrolovať dodržiavanie opatrení a okrem dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia budú môcť na verifikáciu údajov skontrolovať aj doklad totožnosti.

6. Ak sa kontrolovaná osoba odmietne preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o očkovaní/testovaní/prekonaní, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať povinnosť odmietnuť mu vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie.

7. Ak osoba po vstupe do prevádzky alebo na podujatie poruší opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené vo vyhláške, prevádzkovateľ alebo organizátor bude mať právo ho vykázať.

8. Pri porušení stanovených pravidiel budú mať pracovníci RÚVZ právo udeliť blokovú pokutu a zatvoriť prevádzku na 30 dní.

9. Pracovník RÚVZ môže požiadať PZ SR o súčinnosť pre uzatváraní prevádzky po zistení nedostatkov.

10. Opakované nerešpektovanie zatvorenia prevádzky bude považované za závažné porušenie. V takom prípade živnostenský úrad zruší živnostenské oprávnenie.

11. Až na 1.000 eur sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní za sfalšovanie Covid passu, resp. iného dokladu o očkovaní, testovaní a prekonaní.

12. Tiež sa zvyšuje pokuta až na 1.000 eur za urážku/útok na zdravotníkov.

13. V prípade potreby bude možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

14. V nevyhnutnom prípade bude možné nariadenie pracovnej povinnosti.

15. V prípade potreby bude možné povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.

16. V prípade vianočných trhov bude možné realizovať predaj výrobkov, nie tovarov na konzumáciu.

17. Ministerstvo zdravotníctva v teréne zabezpečuje edukačné tímy a aktivity na osvety v boji s pandémiou.

18. Ministerstvo zdravotníctva zabezpečuje dostupnú modernú inovatívnu liečbu pre pacientov s COVID-19, monoklonálne protilátky na podpornú liečbu pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa už aktívne podávajú ľuďom s ochorením, ktorí ich potrebujú.

19. Pre zamestnancov bude odporúčaná práca formou home office, ak to zamestnanie občana umožňuje.

20. Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje v spolupráci s ostatnými rezortmi aplikovanie 3. dávky vakcíny prioritne pre rizikové skupiny obyvateľstva.

21. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s nemocnicami reprofilizuje potrebný počet lôžok v predstihu na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov s COVID-19.

22. Úrad Vlády SR a Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne motivuje ľudí na očkovanie 1. dávkou očkovacej látky pre tú časť obyvateľstva, ktorá sa doteraz nezaočkovala.

23. Štát zabezpečí dôslednú kontrolu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.

24. Pandemická PN sa zrovnoprávni s klasickou PN pri iných ochoreniach.