VIDEO Vláda na čele s Hegerom jasá z posunutia nemocničnej reformy: Záborskej zákon o interrupciách neprešiel

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neschválili zákon na pomoc tehotným ženám. Zo 134 prítomných za zákon hlasovalo 67 poslancov, proti bolo 38 a zdržalo sa 28 poslancov. Nová legislatíva mala priniesť predĺženie lehoty na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu. Chcela tiež zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a ďalšie zmeny.

Návrh zákona podporili takmer všetci poslanci OĽANO okrem ôsmich, niekoľkí sa aj zdržali. Klub SaS bol proti. Zo Sme rodina väčšina poslancov návrh podporila, proti boli Boris Kollár, Zuzana Šebová a Petra Krištúfková. Návrh zákona tiež podporili nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, takisto aj poslanci zo strany Za ľudí okrem Alexandry Pivkovej, ktorá bola proti. Poslanci Smeru-SD sa väčšinou zdržali, návrh podporili Vladimír Faič, Marián Kéry a Juraj Blanár. Všetci poslanci za ĽSNS návrh podporili.

Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, hovorila aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.

Lehota na rozmyslenie o potrate sa mala predĺžiť zo 48 na 96 hodín. Poslanci to odôvodňovali tým, že žena by si mohla pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo. Poslanci chceli zaviesť aj osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Zaviesť chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.

Zákon mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na umelé potraty.

Chýbal jeden hlas

Záborská po hlasovaní uviedla, že chýbal jeden hlas, aby zákon prešiel. Verí, že keď sa v spoločnosti bude hovoriť o pomoci hendikepovaným či núdznym, nezabudne sa ani na rodiny, respektíve ženy, ktoré sa "vo veľmi kritickej chvíli rozhodujú, či dieťa donosia alebo pôjdu na potrat". Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) neschválenie návrhu privítalo. Simona Petrík z PS uviedla, že ženy na Slovensku by potrebovali dostupnejšiu antikoncepciu a zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Návrh Záborskej kritizovala aj organizácia Amnesty International. V stanovisku uviedla, že ženy a dievčatá, ktoré chcú alebo potrebujú podstúpiť interrupciu, na ktorú majú legálny nárok, už dnes narážajú na Slovensku na viaceré škodlivé prekážky. Po schválení návrhu by sa podľa organizácie prekážky ešte znásobili. Návrh, naopak, podporili desiatky mladých, ktorí v liste uviedli, že zákon neobmedzuje priamo dostupnosť potratov, "ale prináša najmä mechanizmy podpory pre tehotné ženy v núdzi". Návrh rozdelil aj lekárov a zdravotníkov na dva tábory. Niektorí totiž vydali podporný list k zákonu, ďalší ho zase otvorene kritizovali.

Mimoparlamentné KDH si myslí, že je poľutovaniahodné, že v NR SR sa nenašiel dostatok poslancov na to, aby "Slovensko mohlo viac pomôcť tehotným ženám". "Naopak, umiernenejší návrh poslaneckého zákona sprevádzala namiesto vecnej neprimeraná diskusia v réžii liberálov a progresívcov, ktorí si z nej urobili politickú zbraň," skonštatovalo hnutie v stanovisku.

Reformu nemocníc posunuli do druhého čítania

Reforma nemocníc ide do druhého čítania. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí v štvrtkovom hlasovaní podporili návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Za bolo 76 zo 145 prítomných poslancov, proti bolo 68, nikto sa nezdržal a jeden poslanec nehlasoval.

Podľa reformy by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Nemocnice, ktoré budú v zozname, majú mať nárok na úhradu z verejného zdravotného poistenia. MZ SR zdôrazňuje, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa majú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života.

Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú podľa rezortu pracovať vďaka reforme s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. Reforma by mala zvýšiť bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.