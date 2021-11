Rezort zdravotníctva tlačí na PCR testy: Máme tak viac nakazených, ALE analytici upozorňujú na výhodu

BRATISLAVA – Malý pohľad na fakty o tom, ako na tom v skutočnosti aktuálne sme. Analytici z projektu Dáta bez pátosu poukázali na niekoľko faktov, ktoré súvisiac s aktuálne prebiehajúcou delta vlnou koronavírusu. Vyplýva z nich napríklad to, že čím viac PCR testov urobím, tým máme aj vyšší počet pozitívnych ale aj to, že v nemocniciach končia pozitívne testovaní viac v nezaočkovaných krajoch.

Analytici upozornili, že rezort zdravotníctva tlačí na to, aby regionálni hygienici umožnili PCR test každému a viac, ako v minulosti. To sa aj deje. Bude to mať však podľa nich dva efekty. Prvým podľa analytikov je, že "pozitívni budú vedieť, že sú pozitívni a nebudú sa motať kade-tade." Napríklad minulý týždeň sa za prvé dva dni, keďže bol sviatok, urobilo o 20-tisíc testov menej, ako tento pondelok a utorok. "A tí, čo boli pozitívni, len o tom nevedeli, tak tí sa motali po krajine, ako keby boli negatívni. Asi je to lepšie tento týždeň," uviedli.

Druhým efektom je, že budeme mať vyššie čísla pozitívnych, ako keby sa testovalo menej. "Ak by sme/ste si pozreli nárasty / poklesy PCR pozitivít, nárasty počtu PCR testov, tak by sme došli k zaujímavému záveru: Veľká časť nárastu napríklad DNES oproti minulému týždňu je kvôli nárastu počtu testov. Takže rast nie je 38 percent. A nepoklesol zo 60 percent spred 2 týždňov ´o trošku´, ale klesol riadne,“ upozornili.

Čo sa týka počtov hospitalizovaných, tí podľa dlhodobých výpočtov tvoria 7,1 percenta z vykázaných PCR testov. Líši sa to samozrejme podľa krajov. V tých zaočkovaných to je 5,6 percenta, inde takmer 10 percent.

Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP

Poukázali tiež na to, že za posledných sedem dní sme zaznamenali veľký počet prijatých pacientov do nemocníc, a to 1086. Ešte týždeň predtým to bolo pritom „iba“ 814 pacientov. Za posledný týždeň tak ide o nárast 53 percent. Predtým to bolo 33 percent.

Podľa analytikov sú však pacienti z nemocníc prepúšťaní relatívne rýchlo. "K prepusteným 2023 v prvých 9 dňoch novembra bolo vykázaných 332 obetí, čo je priemer 37 denne. Sú reportované s odstupom, ale 332 je 16,4 percenta," uviedli. Za najbližších 7-8 dní bude podľa nich prepustených toľko pacientov, koľko ich je dnes vykázaných v stave nemocníc, čo je 2478.