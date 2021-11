Cirkus v parlamente: Schvaľovanie prísnych opatrení museli prerušiť! Mazurek si robí z COVID pravidiel srandu

O vládnom návrhu týkajúcom sa pandemických opatrení poslanci parlamentu rokujú od štvrtka od deviatej ráno. Vláda doručila parlamentu novelizáciu zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie koronavírusu. Parlament sa bude návrhom zaoberať v zrýchlenom legislatívnom konaní. Hneď v úvode však museli schôdzu prerušiť.

VIDEO Premiér predstavil BALÍK nových opatrení: COVID automat je nastavený správne, problém je nedodržiavanie opatrení

Situácia je kritická: Hrozí nám humanitárna KATASTROFA! Ak sa nové opatrenia nebudú dodržiavať, sprísnime ich

Aktualizované 10:22 Vláda prerokuje zmeny v opatreniach v zrýchlenom konaní. Lengvarský číta spresnenia opatrení.

Aktualizované 10:10 S faktickou poznámkou vystúpila poslankyňa Smeru Jana Vaľová, ktorá pokračuje v rétorike svojej materskej strany a hovorí o obmedzovaní práv ľudí. "Ja vakcíny neodsudzujem, ale očkovať sa nedám," povedala. Koaliční poslanci jej oponujú. "Tak nám prosím, pani Vaľová, predstavte riešenie," povedala Bittó Cigániková.

Aktualizované 9:46 Schôdza pokračuje. Laurenčík uviedol, že Mazurek má opustiť rečnícky pult, keďže porušil pravidlo a nemá nasadený respirátor. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš predložil návrh, aby sa aj pri rozprave ostalo na mieste, keďže Mazurek odmieta opustiť rečnícky pult. "Dôvod. Obštrukcia žiaka tretieho ročníka, Milanka Mazureka," povedal Šipoš.

Zdroj: NR SR

Aktualizované 9:25 Schôdzu prerušili na 15 minút.

Tuto pán Mengele...

Lengvarský ráno v parlamente predložil návrh na prijatie opatrení v zrýchlenom konaní. Zdravotnícky výbor to odporučil a poslanci začali rokovať o skrátenom legislatívnom konaní vládneho návrhu, ktorý upravuje opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Hneď v úvode podpredseda parlamentu Milan Laurenčík upozornil poslancov, aby si nasadili rúško tak, ako je potrebné. „Poprosím všetkých poslancov v sále, aby si nasadili respirátory tak, ako je potrebné, zvlášť, keď ideme rokovať o opatreniach,“ uviedol.

Ako prvý sa mal v rozprave predstaviť bývalý poslanec ĽSNS Milan Mazurek. No poriadne sa nestihol ani dostať k slovu, keďže si odmietol nasadiť respirátor. „Vážená vláda, lebo to nemôžem nazvať ani slovenskou vládou. Tuto pán Mengele...,“ stihol v úvode povedať Mazurek, čím narážal na ministra zdravotníctva Lengvarského. Hneď na to ho upozornil poslanec Ján Benčík.

Roztržka hneď na úvod

Podpredseda NR SR ho opätovne upozornil. K pultíku prišiel aj Miroslav Suja, ktorý v ruke držal nápoj. Posmešne sa obzeral za poslancami, že on pije, takže nemusí mať na tvári nič. „Tuto pán Benčík mi povedal, aby som vypadol. Vy radi selektujete ľudí, že?“ útočil Mazurek. „Ja s tým nemám problém, oni majú s tým problém, oni si to spôsobili,“ pokračoval.

Mazurek, Suja a spol. mali nasadené len rúška a mali ich nasadené pod nosom. Laurenčík podotkol, že pred rokovacou sálou sú k dispozícii respirátory, Mazurek si ho odmietol nasadiť. Dohovárala mu aj šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. Predsedajúci vyzval Mazureka trikrát, spolu s ďalšími exkotlebovcami, aby si nasadili respirátori. Odmietli. „Svojím správaním narúšate poriadok v sále,“ upozornil ho opäť.

„Ja sa správam jak decko? Však vám to vadí. Vy mne obmedzujete právo vystupovať ako poslancovi,“ sťažoval sa Mazurek, ktorý si odmieta dať respirátor a odmieta sa z miesta pohnúť. „Pán poslanec, vzhľadom na to, že ste ma neposlúchli vás a pána poslanca Krupu vykazujem z rokovacej sály,“ povedal Laurenčík. „Ja neodídem, ja tu budem stáť aj do večera,“ regoval trucovito Mazurek. Schôdza bola prerušená na 15 minút.

Nový balík opatrení

Návrh novej legislatívy hovorí napríklad o možnosti, že by sa zamestnanec musel pri vstupe do práce preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.

VIDEO Čoskoro bude v nemocniciach 3000 pacientov: Ak prekročíme maximá z druhej vlny, budeme hovoriť o humanitárnej katastrofe

Po odsúhlasení zrýchleného režimu by mali poslanci pristúpiť k prvému čítaniu. Následne by mali zasadnúť výbory. V druhom čítaní by mali návrh prerokovať v piatok (12. 11.). Poslancov čaká vo štvrtok podvečer aj hlasovanie o zákone o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila Anna Záborská (OĽANO). Hlasovať majú tiež o tom, či návrh reformy nemocníc posunú do druhého čítania. Poslanci vyčerpali už takmer všetky body 48. schôdze, ktorá trvá už štvrtý týždeň.