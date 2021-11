Sulíkov advokát v konflikte záujmov? Odmieta to, kedysi kopal za firmu, ktorá žalovala štát, teraz je na druhom brehu

BRATISLAVA - Javí sa to ako nepochopiteľný ťah, no v princípe sa na neho niektorí pozerajú ako jasný konflikt záujmov. Reč je o toľko skloňovanom advokátovi Radoslavovi Zigovi, ktorý má blízko k SaS a k ministrovi Richardovi Sulíkovi. Zigo teraz čelí podozreniu, že stojí v prípade štátneho sporu v zjavnom konflikte záujmov. On to odmieta, hoci história hovorí jasne. Avšak, po veľkej medializácii tohto prípadu sa však nakoniec ostro sledovaného právnika vzdali.

Tlačová konferencia Richarda Sulíka:

Možnosť, že by bol advokát Zigo, ktorý sa okrem iného nachádzal aj na palube lietadla do Dubaja, zisťoval denník SME. Práve Zigo má blízko k samotnému vicepremiérovi a lídrovi SaS, a to cez vlastnú dcéru, ktorá im dohodla spoločné stretnutie, čo Sulík na poslednom brífingu potvrdil. Vraj ho svojimi kvalitami presvedčil natoľko, že jeho služby využili v rámci štátu.

Prechod na "druhú stranu"

Je to práve Zigo, ktorý teraz zastupuje štát v niekoľkomiliónovom konflikte medzi spoločnosťou FENS a Úradom sieťových odvetví (ÚRSO). Na tom by nebolo nič zlé, keby to nebol opäť Zigo, ktorý sa v rovnakom spore angažoval, a to priamo cez spomínanú firmu FENS.

Tá totiž v roku kúpila skrachovanú spoločnosť Korlea Invest, ktorá v tom čase riešila tento spor. Spočíval v tom, že Korlea Invest žiadala ešte v roku 2008 zastaviť účtovanie poplatku 6 815 853 eur za vývoz elektrickej energie do zahraničia a vrátiť už vyplatené milióny eur. Štát to odmietol, lenže Korlea už zaplatila a svojich peňazí sa domáhala späť dokonca až na Európskom súdnom dvore, ktorý nakoniec rozhodol v jej prospech.

Na čo bol určený miliónový poplatok?

Odpoveď, na čo bol určený poplatok, ktorý spôsobil celý spor, je ešte v dávnej minulosti. Štát si týmto vtedy novým, špeciálnym poplatkom chcel zabezpečiť, aby v slovenskej energetickej sieti zostalo dostatok domácej elektriny, keďže v tom čase boli už odstavené dva bloky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

V júli 2014 Zigova spoločnosť FENS spol kúpila podiel skrachovanej Korlea Invest. V spore so štátom sa týmto stal právnym nástupcom. Ani nie o celý mesiac sa Zigo rozhodol spoločnosť opustiť a rovnako sa zbavil aj svojho podielu v nej. Podiel predal istej Kataríne Buocikovej, ktorá FENS doteraz vlastní a riadi. "Tú paniu som videl iba pri prevode vlastníctva. Robila tam len nejaké úkony, ale nepoznám ju a od toho momentu som sa s ňou už nikdy nestretol," preukazuje Zigo pretrhnutie väzieb s firmou.

Spomínaný advokát Zigo Zdroj: reprofoto iusaegis.sk

Najali si Ziga, aj keď v spore sa už rozhodlo v neprospech štátu

Teraz ostáva veľkým tajomstvom, prečo si práve dnes v tomto spore štát pod vedením aktuálnej vlády najal práve Ziga, ktorý už pôsobil "na druhej strane" sporu. Výber Zigu vysvetľuje šéf ÚRSO Andrej Juris tým, že špecializovaných advokátov pre oblasť energetiky je na Slovensku vraj málo, Zigo mal vraj dobré referencie a sám Juris ho pracovne poznal už desať rokov.

Šéf ÚRSO Andrej Juris Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zigo spor nevidí, nie sme predsa kaskadéri

V tomto prípade sa vyjadril aj nezávislý advokát Radovan Pala, ktorý jednoznačne vidí problém. "V súkromnej sfére je len veľmi ťažko predstaviteľné, že by podnikateľ využil v spore, v ktorom je žalovaný o zaplatenie pohľadávky, práve služby advokáta, ktorý predtým vlastnil a riadil spoločnosť, ktorá túto pohľadávku uplatňuje," myslí si pala.

"Ak si štátny orgán vyberie na zastupovanie v spore niekoho, kto v minulosti do svojej spoločnosti nadobudol tú istú pohľadávku, je otázne, či takýto úrad postupuje vo svojom najlepšom záujme," dodal Pala.

Zigo advokátsky zákon skutočne formálne neporušil. V spore štátu s firmou FENS v nej totiž nepôsobil ako advokát, ale "len" ako podnikateľ. Myslí si teda, že napriek pozornosti o tomto prípade o konflikt záujmov nejde. "Nie sme kaskadéri. Uvedomujeme si aj tie súčasné veci ohľadne mňa a ministra Sulíka, ktoré sú na pretrase," povedal Zigo s tým, že svoje pôsobenie aj so šéfom úradu Jurisom dostatočne zvážili, že nič problematické "v tom nie je". Prípad môže teraz rozlúsknuť až Slovenská advokátska komora.

Sulík priznal, že sa s ním spoznal cez dcéru

Minulý týždeň už aj sám predseda SaS čelil otázkam ohľadom advokáta Zigu. Sulík však odmieta, že by hral nejakú úlohu v tom, že Zigo skončil na mieste právneho zástupcu štátu. "Neviem, ako sa k tomu kontraktu dostal, to nech vysvetlí pán Juris či pán Zigo. Nevedel som, že má nejaký kontrakt,“ povedal Sulík.

Priznal, že na stretnutí Zigu a Sulíka trvala dcéra vicepremiéra Alexandra, ktorá s ním rovnako ako Zigo cestovala do Dubaja na Expo 2020. Ten vraj zistil, že je to "schopný človek". "Zistil som, že sa v energetike naozaj vyzná. Ja som mu navrhol, aby šiel zastupovať štát do Slovenských elektrární a som s ním spokojný,“ reaguje Sulík na ďalší flek, ktorý Zigo v rámci zastupovania štátu dostal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nakoniec sa rozhodli ukončiť spoluprácu so Zigom

V stredu na obed sa však ÚRSO po viacerých medializáciách sa rozhodlo pristúpiť k razantnému kroku a ukončiť tak spoluprácu s právnickou kanceláriou Ius Aegis advokáta Ziga. "Bolo by krajne nevhodné, ak by vplyvom účelových tvrdení a informácií z posledných dní, ktorých relevantnosť bude preverovaná až v dlhšom období, došlo k sťaženiu pozície úradu zastupujúceho štát v danej sporovej veci s mimoriadnym finančným rozsahom,“ vysvetlil ÚRSO.

"Všetky relevantné právne úkony firmy Fens v predmetnej veci sporu s úradom a štátom boli vykonané až v čase, keď pán Zigo už nebol spoločníkom a konateľom tejto firmy. Pán Zigo teda zároveň nemohol vystupovať v sporovej kauze ani ako advokát strany, ktorá je v spore s úradom, a teda ani nevykonával žiadne právne úkony voči úradu v danom spore,“ povedal šéf ÚRSO Juris