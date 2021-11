BRATISLAVA - Dnes je ten deň, kedy idem zmeniť svoj život. Konečne začnem cvičiť. Si odhodlaná, nadšená a pripravená. No potom to oznámiš svojmu okoliu, a tam začína celý problém. Každý má k tomu čo povedať. Každý na to zareaguje inak. A niektorí nie práve vhodne a príjemne. S týmito stereotypmi a predsudkami sa určite stretla každá žena, ktorá sa rozhodla začať cvičiť.