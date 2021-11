Potratový zákon ohrozuje zdravie žien a zastrašuje lekárov, tvrdí Bittó Cigániková

BRATISLAVA - Návrh zákona o pomoci tehotným ženám ohrozuje zdravie žien a zastrašuje lekárov, pasáže návrhu komplikujú prístup k interrupciám. Skonštatovala to predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) počas diskusie o potratovom zákone z dielne Anny Záborskej (OĽANO).

Bittó Cigániková zároveň predložila 12 pozmeňujúcich návrhov, mieni napríklad ponechať pôvodnú 48-hodinovú lehotu pred podstúpením potratu, či zaviesť interrupčnú tabletku. "Predkladatelia zákona síce tvrdia, že ide o zákon pomoci ženám. V skutočnosti by sme ho však mohli nazvať pravým menom – zákon o ohrozovaní zdravia a života žien a o zastrašovaní lekárov," vyhlásila Bittó Cigániková. Podotkla, že potrebná je odborná diskusia. Tvrdí, že v zákone sú pasáže komplikujúce prístup k interrupciám či spôsobujúce psychické utrpenie ženám. Dodala, že predložený návrh porušuje aj ľudskoprávne medzinárodné záväzky.

Za obmedzenie považuje predĺženie lehoty pred podstúpením potratu. "Vraj čas na rozmyslenie. Veď ten žena má aj dnes a bez Záborskej návrhu. Môže rozmýšľať presne 12 týždňov," podotkla. Predĺžením lehoty sa podľa nej môže stať, že žena potrat nestihne. "A o to presne pani Záborskej ide," tvrdí Bittó Cigániková. Lehotu preto navrhuje ponechať bez zmien, teda 48 hodín. Ak by jej kolegovia nesúhlasili, hovorí aj o iných variantoch, napríklad o 24-hodinovej lehote či jej úplnom zrušení. Z pôvodného návrhu tiež mieni odstrániť zrušenie vyhlášok, ktoré vykonávanie interrupcií upravujú.

Jedným z pozmeňujúcich návrhov chce doplniť do legislatívy tzv. interrupčnú tabletku. Tvrdí, že táto možnosť šetrí zdravie ženy. Ak to konzervatívni poslanci odmietajú, navrhuje umožniť využitie tohto spôsobu aspoň pre ženy po znásilnení či v prípadoch úmrtia plodu.

Predĺžiť navrhuje aj núdzové bývanie pre ženy na pol roka po tom, ako jej dieťa prijmú do škôlky či jaslí. Mala by tak dostať čas nájsť si prácu a príjem. "Nemôžeme s trojročným deckom vyhodiť ženu na ulicu," povedala. Príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím chce Bittó Cigániková rozdeliť na 12 mesiacov. Okrem iného chce tiež zmeniť názov "materská dovolenka" na "rodičovská starostlivosť".

Zákon podľa Andrejuvovej zakazuje len reklamu na interrupcie, mnohé veci umožňuje

Zákon o pomoci tehotným ženám zakazuje len reklamu na umelé potraty. Na druhej strane dovoľuje dať žene viac informácií, viac času na rozmyslenie či viac peňazí v prípade, že ich potrebuje. V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR to povedala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽANO). Poslankyňa tiež hovorila o nátlakových akciách propotratovej loby. "Za organizovanou a zdanlivo hlučnou kampaňou sú lobistické propotratové organizácie. V tomto konkrétnom prípade ide lobistkám a lobistom o to, aby sme im nesiahali na ich totem," skonštatovala.

Odporcovia zákona podľa nej klamú v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti pri spontánnych potratoch. Andrejuvová opäť pripomenula, aké čakacie lehoty sú v západoeurópskych krajinách. V Belgicku je to 144 hodín, v Holandsku 120 hodín či v Taliansku 168 hodín. "My, na Slovensku, sme v hystérii z predĺženia zo 48 hodín na 96 hodín," povedala.

Andrejuvová nesúhlasí ani s tvrdeniami, že lekári by v rámci procesu poučenia mohli ženám poskytovať "zaujaté, medicínsky nepresné a stigmatizujúce informácie". Podľa nej sú ničím nepodložené. "V nemocnici už dnes pred operáciou podpisujete informovaný súhlas. V lepších nemocniciach vás lekári dôkladne informujú o tom, aké riziká v súvislosti s operáciou alebo liečbou postupujete," povedala.

Výzva na pokojnú diskusiu

V diskusii vystúpil aj Andrejuvovej kolega Andrej Stančík (OĽANO). Vyzval na pokojnú diskusiu medzi oboma tábormi. Predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje, aby informácia poskytnutá tehotnej žene, ako aj web ministerstva zdravotníctva poskytovali aj zoznam zdravotníckych zariadení vykonávajúcich interrupcie. Návrhom chce tiež vypustiť predĺženie lehoty na vykonanie interrupcie, takisto vypustiť premenovanie pojmu umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Stančík s ďalšími kolegami z OĽANO tiež navrhujú vypustiť z návrhu zákaz reklamy.

Aj poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina) predložil pozmeňujúci návrh, ktorým upravuje možnosť využitia zariadenia núdzového bývania tehotnými matkami. Okruh oprávnených osôb chce nanovo vymedziť na tie, ktoré prišli o bývanie z dôvodu narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva.

Navrhuje tiež posunúť účinnosť ustanovení týkajúcich sa zmien v zákone o príspevku pri narodení dieťaťa v súvislosti so zavedením nového príspevku - príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa. Chce tiež, aby bol utajený pôrod potvrdzovaný ako dočasná pracovná neschopnosť.