BRATISLAVA - Všetky to poznáme! Vyťahovanie vysávača zo skrine, medzitým popadané všetky veci okolo, zapojenie šnúry do zástrčky, znova vytiahnuť a zapojiť šnúru do inej miestnosti... Túto tortúru dokonale poznáme. Najhoršie situácie nastávajú, keď je byt povysávaný a niektorému členovi domácnosti sa podarí niečo vysypať. Zúrime! A celý proces vyťahovania vysávača zo skrine začína odznova. Tak prečo si to neuľahčiť?!