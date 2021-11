Baránik chce zúžiť právomoci generálneho prokurátora: Podal novelu

Alojz Baránik

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Právomoc generálneho prokurátora zrušiť rozhodnutie podľa sporného paragrafu 363 Trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) v novele Trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodený a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. O novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.