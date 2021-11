KORONAVÍRUS Pandemická situácia sa zhoršuje: Do Vianoc lepšia nebude, skonštatoval Mišík

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci.