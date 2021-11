FOTO Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara prepustili na slobodu

Na otázky médií odmietol reagovať. "Nebudem nič komentovať do právoplatného skončenia veci, lebo ešte to niekto zneužije proti mne," povedal Tibor Gašpar. Na otázku, čo bude teraz robiť, odpovedal: "Venovať sa obhajobe tak, ako som to robil takmer rok." Podľa jeho obhajcu Mareka Paru mediálne výstupy urobia po zrelej úvahe. Jeho klient si teraz potrebuje hlavne oddýchnuť.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Policajného exprezidenta a ďalších niekdajších vysokopostavených policajných funkcionárov zadržali v rámci minuloročnej akcie Národnej kriminálnej agentúry Očistec. Dôvodom bolo, aby nemohli ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.

Väzba sa končí okrem Tibora Gašpara aj exšéfovi Národnej kriminálnej agentúry Petrovi Hraškovi, niekdajšiemu riaditeľovi protikorupčnej jednotky Róbertovi Krajmerovi aj ďalším bývalým policajným funkcionárom Mariánovi Zetochovi a Milanovi Mihálikovi.

