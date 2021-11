Výbor NRSR konštatoval, že NBÚ konal pri previerke Ficovej priateľky zákonne

"Jednohlasne výbor konštatoval, že úrad postupoval v súlade so zákonom," podčiarkol Beluský. NBÚ podľa jeho slov pri otvorení bezpečnostnej previerky čakateľky konal ex offo na základe medializovaných informácií o majetku, ktorý mala užívať. Nemá pocit, že by mala potrebu zisťovať si otázky k bezpečnostnému pohovoru po otvorení jej previerky. Z medializovaných informácií by si ich podľa neho vedela sama vydedukovať. Doplnil, že jej previerku NBÚ ešte neuzavrel.

Možný únik informácií v tejto veci sa podľa Beluského ďalej prešetruje. S kolegami z výboru sa zhodol, že na základe časového harmonogramu nie je možný takýto únik k opozičnému lídrovi. V čase, keď mal Fico na poľovníckej chate podľa medializovaných videí hovoriť o previerke, ešte úrad nemal mať vypracované otázky k pohovoru s čakateľkou. Beluský má pocit, že informácie vo videách boli "trošku dezinterpretované", prípadne šlo o chválenie sa. Treba sa podľa neho pýtať Fica.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Laurenčík rovnako na základe časového sledu udalostí nepredpokladá, že k intervencii zo strany Fica na úrade došlo. Nemyslí si ani, že by sa Ficova priateľka potrebovala na otázky NBÚ špeciálne pripravovať.

Saloň podotkol, že aj z úradného záznamu vyplynulo, že nik v tejto veci nekontaktoval človeka, ktorý mal otvorenie previerky Ficovej priateľky na starosti. Na otázku, či sa Fico na chate len chváli, odpovedal, že nevie. Vo veci Saloňovi stačí uznesenie výboru, že NBÚ konal zákonne.

Beluský dodal, že vo výbore sa pýtali aj na to, či NBÚ koná vo veci uniknutých videí. Ozrejmil, že úrad si vyžiadal od polície stanovisko, či videá boli utajovanou skutočnosťou. Keďže úrad ešte nemá stanovisko, podľa Beluského slov sa na to bude výbor pýtať i na ďalšom zasadnutí.