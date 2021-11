Čísla dnes a vlani: Delta všetko obrátila naruby! Deti infikuje 3-krát viac, seniorov o polovicu menej

Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa pozreli na štatistiky zo širšieho uhľa pohľadu. Podľa nich nie je totiž dôležité pozerať iba na denné dáta pozitívnych, ale na celkový počet pozitívnych za určitý čas. Dáta ku koncu októbra pritom ukázali, že máme presne 4028 pozitívnych prípadov z PCR testov celkom denne.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Analytici poukázali na to, že zo 40 prípadov denne v júli sme sa na 10 násobok, teda 400 prípadov dostali za 7 týždňov v septembri. A následne sme sa opäť na 10 násobok tohto počtu, teda 4000 prípadov denne, dostali za ďalších 7 týždňov. "Dnes sme na ďaleko najvyšších číslach pozitívnych. Rekordom jesennej vlny 2020 bolo 2547 prípadov a zimnej vlny 2021 bolo 3260 prípadov v 7 dňovom priemere," upozornili.

Ešte dôležitejším údajom je celkom 93-tisíc pozitívnych prípadov z PCR testov v DELTA vlne od 1. augusta 2021. "Zajtra k 2. novembru ich bude 100-tisíc. V delta vlne už dostali pozitívny výsledok z PCR testu 2 percentá obyvateľov Slovenska," zdôraznili.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Minulý rok sme pritom 93-tisíc prípadov v PCR testov mali až 22. novembra. Podľa analytikov sme tak asi 3 týždne popredu a máme veľmi rýchle tempo. Dokonca rýchlejšie ako minulý rok na jeseň a rýchlejšie ako v zime.

Asi 80 percent zo zistených pozitívnych prípadov boli pritom k dnešku neočkovaných, hoci odborníci priznávajú, že veľa pozitívnych sú deti, a práve tie sa do 12 rokov neočkujú.

Delta infikuje deti 3-krát viac

Práve pri pohľade na štatistiky detí je možné vidieť, že oproti minuloročnej jesennej vlne je v prípade súčasnej delty na tisíc detí vo veku od 5 do 20 rokov pozitívnych až 3332. "Minulý rok to bolo len 1087 na 100-tisíc detí. Delta infikuje deti 3-krát viac, určite aj vďaka tomu, že nie sú zavreté doma, ale chodia do škôl. Zhodenie rúšok v októbri rast významne neovplyvnilo. Ostatné vekové kategórie rástli rovnako rýchlo," poukázali.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Tiež sa však ukázalo, že len niektoré pozitívne deti skončia v nemocniciach. Podľa analytikov ide o zanedbateľné percento. "Z celkovo vyše 5000 prijatých pacientov reprezentujú deti do 20 rokov menej ako 9 percent, ide asi o 450 detí prijatých do nemocníc za 3 mesiace od 1. augusta. Stále platí, že úmrtia sú veľmi zriedkavé. Nerobíme žiadne závery, či je to veľa alebo málo," uviedli.

Výrazne menej rizikových seniorov

Opačný trend je ale u seniorov. Zatiaľ, čo minulú jeseň sme z prvých 93-tisíc pozitívnych mali až 1273 seniorov na 100-tisíc ľudí vo veku nad 70 rokov, tento rok ich máme len 894. Percentuálne vyjadrené to bolo v minulom roku viac až o 42 percent. Z nich je zároveň tretina zaočkovaných a ich riziko je tak významne nižšie pri hospitalizácii a aj v pravdepodobnosti úmrtia.

Zdroj: Dáta bez pátosu

"Tým pádom je počet pozitívnych vysoko rizikových seniorov tento rok polovičné. U pozitívnych seniorov ide s vysokou pravdepodobnosťou o nástup do nemocnice. U 90-ročných je to 68 percent, u 80-ročných je to 50 percent, u 70-80 ročných 32 percent a aj u 60 ročných je to 20 percent," zosumarizovali.

Návrh pre COVID automat

Zhrnuté – infikovaných detí je tak v delte 3-krát viac a rizikových seniorov polovica. Podľa analytikov ide o výraznú zmenu v štruktúre pozitívnych.

Opačné alebo významne odlišné pomery pozitívnych detí a pozitívnych seniorov majú podľa nich zásadný vplyv na hodnotenie rizika epidemiologickej situácie. Súhlasia s návrhom Richarda Kollára, ktorý už 3 mesiace radí konzíliu deti do 18 rokov vôbec nebrať do úvahy v COVID automate a aj pri hodnotení situácie v okresoch. "Hranice pre jednotlivé farby automatu sú stále nastavené nízko. Ale ich zachovanie pri ignorovaní detí umožní okresom skôr prechod do lepšej farby," dodali.