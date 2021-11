Protest podniku v Humennom: Politikom posielajú jasný odkaz! Povinnosti máme ale práva nie?

Až 24 okresov sa od pondelka sfarbilo do čierna. Pre tieto okresy, najmä na východe Slovenska, však platia najprísnejšie pravidlá COVID automatu – medzi nimi napríklad zatvorenie fitness a wellness centier, či okienkový predaj v prevádzkach verejného stravovania.

Práve proti poslednému pravidlu sa búri jedna prevádzka v Humennom – okres patrí k tým, ktoré sú od pondelka čierne. Majiteľom sa totiž nepáči, že musia úplne obmedziť služby len na okienkový predaj či rozvoz, aj pre očkovaných. Prevádzka v Humennom nie je ich jediná – majú ju aj v Poprade či Michalovciach. Avšak, aj tieto okresy sú od pondelka čierne – s najprísnejšími pravidlami.

„Chápem, že je pandémia. Chápem, že za to naši politici nemôžu. Chápem, že sú potrebné nejaké opatrenia. Čo však nechápem, ako môžu nechať prevádzky, ktoré v čiernych okresoch prinútili zatvoriť, bez pomoci?“ pýtajú sa majitelia spoločnosti. Rovnako ich zaujíma, či si politici uvedomujú, že ak zatvoria podniky a dovolia len okienkový predaj, tým ohrozia živnostníkov a zamestnancov, ktorí musia rovnako živiť rodiny a bez zákazníkov sa im to nepodarí.

„Nie sme nadnárodná spoločnosť, nemáme na drahých právnikov, či na drahú mediálnu kampaň, aby sme vás prinútili konať. Ale aj my drobní živnostníci máme nárok prežiť. Vy ste zlyhali, nedokázali ste ľudí presvedčiť na očkovanie, prečo za vaše chyby máme platiť my?“ konštatovali.

Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom

Okrem iného zverejnili aj fotografie, na ktorých sú vidno transparenty s protestujúcimi textami. Napríklad, poukazujú na to, že politikom každý mesiac príde výplata, a to v akejkoľvek farbe COVID automatu, avšak, živnostníkom nie. Tí sa obávajú dňa, kedy sa ich okres prefarbí do bordovej či čiernej. Na ďalších je napísané „povinnosti máme ale práva nie?“ alebo „bohužiaľ nie sme obchodný reťazec ani nadnárodná spoločnosť“. Okrem toho dodali, že bránia ich živobytie, rodiny a práva a slobodu, pretože aj oni musia pracovať a platiť účty, a to v každej farbe okresu a v každom mesiaci bez výnimky.