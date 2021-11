V Starej Ľubovni zúri KORONAVÍRUS: Nemocnica ruší plánované operácie! Zatvorili aj najväčšiu školu

STARÁ ĽUBOVŇA - Ľubovnianska nemocnica od dnešného dňa prerušila až do odvolania plánované operačné výkony na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Okres Stará Ľubovňa ostáva v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe a situácia sa nezlepšuje. Na dištančnú formu vzdelávania od dnešného dňa prešla najväčšia škola v meste ZŠ Komenského, v karanténe je 19 z 29 tried. Informoval o tom primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko na sociálnej sieti.

Okrem disťančnej výůčby, ľubovnianska nemocnica vzhľadom na naplnené kapacity oddelení a personálnu vyťaženosť zdravotníckeho personálu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19 prerušuje plánované operačné výkony na Chirurgickom a Gynekologicko-pôrodníckom oddelení až do odvolania. Zaočkovanosť okresu je len 34,57%. Na to, aby okres získal aspoň jedného "žolíka" a bol preradený do bordovej farby, chýba ešte zaočkovať 1057 osôb nad 50 rokov.

"Ak bude zaočkovaných ešte 1057 osôb nad 50 rokov, budeme preradený do bordovej farby, čo znamená uvoľnenie opatrení a hlavne otvorenie prevádzok. Ak bude čierna farba pretrvávať ešte niekoľko týždňov, bude to pre niektoré zatvorené prevádzky likvidačné," napísal Tomko.