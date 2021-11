AKTUÁLNE V Bratislave i na ceste do hlavného mesta sa tvoria kolóny: Zdržíte sa na týchto miestach

Na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca dokumentujú v ľavom jazdnom pruhu dve dopravné nehody za sebou, zdržanie je približne 45 minút. Kolónu hlásia aj na D2 v Bratislave na vjazde od Malaciek, zdržanie je približne pol hodiny. Vodiči by pritom nemali zabúdať na uličku záchrany.

Nehody odstraňujú aj na Lamačskej ceste za nákupným centrom smerom na Patrónku i na križovatke Vrakunskej a Podunajskej ulice, tam je to bez výraznejšieho zdržania. S kolónou a približne 15-minútovým zdržaním treba počítať v hlavnom meste aj v Dúbravke na Janka Alexyho smerom na diaľnicu a v Krasňanoch na Račianskej ulici smerom do centra. Do 20 minút si vodiči postoja pri ceste z Ivanky pri Dunaji po Starej Seneckej, ale aj z Pezinka a Svätého Jura do Bratislavy.

V Bratislave a okolí treba počas celého utorka rátať s hustým dažďom a prehánkami. Hustý dážď hlásia vodiči aj v okrese Malacky, dopravné servisy upozorňujú zároveň na správne svietenie.