Budúcnosť máte vo svojich rukách: Na týchto päť vecí určite nezabudnite

BRATISLAVA - Veď aj tak nič nezmením! hovoria si mnohí z nás, keď majú separovať odpad, obmedziť jazdenie autom alebo menej nakupovať nové oblečenie. Pravda je však celkom iná. Vaše správanie môže zmeniť budúcnosť, a nielen to. Aj jeden človek dokáže ovplyvniť skupinu ľudí okolo seba a jej konanie. Máme pre vás hneď niekoľko spôsobov, ako to môžete urobiť. Využite svoj vplyv naplno!

O mexickej vlne ste už určite počuli a zrejme ste už boli aj jej súčasťou, napríklad na športovom zápase. Vedeli ste, že na rozbehnutie vlny na niekoľkotisícovom štadióne stačí podľa vedcov len okolo 30 ľudí? Pár desiatok fanúšikov dokáže ovplyvniť tisícky iných a navigovať ich správanie. Princíp mexickej vlny je pritom jednoduchý. Keď sa blíži, pozeráte na svojho suseda, a keď sa postaví on, postavíte sa aj vy. Čo tak preniesť tento efekt do skutočného života a zmeniť vďaka nemu našu budúcnosť k lepšiemu?

Využite sociálne siete

Až 61 percent Slovákov denne navštevuje niektorú zo sociálnych sietí, pričom kráľom stále zostáva Facebook. Každý deň naň zamieri viac ako polovica z nás. Často počúvame na adresu sociálnych médií kritiku, môžu však poslúžiť aj dobrej veci. Pokojne sa podeľte o činy, ktoré by ste radi podporili aj u ostatných. Či už je to fotka, na ktorej nesiete do útulku pre zvieratá krmivo a staré uteráky, tip na zaujímavú knihu, ktorá vás obohatila, alebo napríklad dajte vedieť, že nosíte veci z druhej ruky. Čím častejšie sa budú ľudia vo vašom okolí stretávať s podobnými záležitosťami, tým skôr budú považovať toto správanie za prirodzené a sami ho prevezmú.

Prekonajte hanbu

Vidíte na autobusovej zastávke na zemi papier – a aj by ste ho zdvihli a zahodili, len sa pred ostatnými ľuďmi hanbíte? Myslite presne opačne. Čím viac ľudí vás uvidí, tým lepšie! Zvyšuje sa totiž šanca na to, že nabudúce spravia niečo podobné oni sami. Máte dobrý tip na prezentáciu vo vašej firme, ktorá by mohla viacerým kolegom pomôcť pri práci, ale cítite sa pred ľuďmi neisto? Skúste sa prekonať, uvidíte, že vo finále budete mať dobrý pocit, že ste to zvládli a ukázali spolupracovníkom niečo nové a zaujímavé. Ostatných zas nepriamo inšpirujete k niečomu podobnému.

Zdroj: Getty Images

Zabudnite na lenivosť

Práve lenivosť ľudí viedla k mnohým vynálezom, možno dokonca k väčšine – počnúc kolesom pred vyše 6 000 rokmi až po dnešné práčky, umývačky riadu, robotické vysávače či smart home koncept. Všetky tieto vynálezy vznikli preto, aby si človek zjednodušil svoj život a spravil si ho pohodlnejším. Sú však aj chvíle, keď je lenivosť na škodu. Napríklad keď sa nám nechce po celom dni v práci postaviť a pustiť sadnúť si staršieho človeka, alebo pomôcť žene pri nástupe do autobusu s kočíkom. Prekonajte sa a zjednodušte život ľuďom okolo seba. Opäť platí, že čím viac ľudí je okolo vás, tým skôr sa podobné správanie rozšíri.

Rozprávajte

Máte pocit, že dobrými skutkami sa nemá chváliť? Alebo že názory na spoločenské či ekologické témy do bežnej konverzácie nepatria, hoci ich považujete za dôležité? Do určitej miery máte možno pravdu. O svojich skutkoch či názoroch však môžete hovoriť aj bez chválenkárstva alebo hádok. Stačí len vyjadrenie postoja bez snahy niekoho prehovárať a už vtedy ovplyvňujete. Prejavuje sa to v rôznych oblastiach života. Stačí napríklad, že si objednáte v reštaurácii ako prví, a už sa podľa vedcov zvyšuje šanca, že si niekto objedná presne to isté ako vy. Skúste silu svojho vplyvu aj vo významnejších otázkach.

Podporujte spoločnosti, ktoré myslia na budúcnosť

Myslíte si, že je jedno, kde nakupujete alebo v ktorej banke máte účet? Nie je to celkom tak. Svojím konaním podporujete danú spoločnosť a jej fungovanie. Vyberte si banku, ktorá sa snaží spoločnosti niečo dať a pristupuje k nej zodpovedne, ako napríklad Tatra banka. Okrem podpory umenia a vzdelania prostredníctvom grantov Nadácie Tatra banky organizuje pre študentov aj prednášky držiteľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny a je spoluzakladateľom unikátneho Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.

Tatra banka je tiež partnerom Slovenského národného divadla a vďaka výnimočnej spolupráci so Slovenskou národnou galériou majú všetci návštevníci galérie po celý rok vstup zdarma. Banka, samozrejme, dbá aj o životné prostredie a pristupuje k nemu ohľaduplne – od separovaného zberu či používania recyklovaného papiera až po investičné produkty ako Fond pre modrú planétu.

Zdroj: Tatra Banka

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.