Patríte na Slovensku k tejto skupine ľudí aj vy? Zistite, čo môžete získať úplne zadarmo

BRATISLAVA - Ste živnostníci alebo je vaše povolanie zaradené v kategórii slobodné povolanie? Potom na Slovensku patríte k skupine viac ako 400-tisíc ľudí. Možno sa aj vy pýtate, či by ste si mali založiť živnostenský účet. Zistite, čo si o tom myslí expert.

Mnohí živnostníci robia chybu a na svoju živnosť využívajú osobný bankový účet. To sa však dnes neodporúča. „Ak živnostník používa na podnikanie súkromný účet, nemá oddelené svoje súkromné peniaze od podnikateľských,“ približuje najväčšiu nevýhodu Branislav Šebesta, produktový manažér Tatra banky. Preto sa jednoznačne prihovára za osobitný účet určený len na príjmy a výdavky spojené s podnikaním. Benefitov vidí hneď niekoľko.

K lepšiemu prehľadu pomôže špeciálny účet

Chcete presne vedieť, aká položka má kedy splatnosť, kedy ste platili napríklad za materiál či iné potreby na svoje podnikanie? Na jednoduchší prehľad v účtovných položkách vám môže poslúžiť Živnostenský účet od Tatra banky, s ktorým napríklad zamedzíte možným chybám pri daňových výdavkoch. „Zároveň má klient možnosť jednoduchšie získať financovanie na svoje podnikanie na základe predschváleného úveru, prípadne finančnú rezervu,“ hovorí Branislav Šebesta. Prípadné poplatky spojené s účtom alebo poskytovanými bankovými službami si vie navyše v plnej miere zohľadniť v nákladoch.

Založenie cez aplikáciu a za pár minút

Zakladanie účtu je jednoduchý a rýchly proces. Tatra banka totiž ako prvá na Slovensku priniesla digitálne otváranie účtov a okrem toho získala aj ocenenie Global Finance SME Awards 2022 - bola zvolená za najlepšiu banku pre malé a stredné podniky na Slovensku. „Aj Živnostenský účet sa dá otvoriť z pohodlia domova alebo pracoviska cez mobilnú aplikáciu Tatra banka. Klient ho hneď môže používať na prijímanie platieb, môže fakturovať a inkasovať platby od svojich zákazníkov alebo odberateľov," pokračuje odborník. Doklad preukazujúci podnikanie potom stačí banke zaslať emailom. Koľko to celé zaberie? Klientovi cez mobil 4 minúty, neklientovi 14 minút.

Koľko budete ročne platiť?

V neľahkej dobe sa dnes prizerá na každé euro. Živnostenský účet počas prvých 12 mesiacov od otvorenia môžete mať zadarmo. V ďalšom období ostáva cena za vedenie účtu 0 eur v prípade, že suma peňažných prostriedkov bezhotovostne pripísaných na účet je vo výške minimálne 500 eur.

Fakturačný softvér na 12 mesiacov zadarmo

Živnostenský účet prináša aj jednoduché prepojenie s inými aplikáciami, ako je napríklad fakturačný softvér. Pri ňom máte nárok na stopercentnú zľavu z ročného predplatného. „Fakturačný systém umožňuje automaticky spárovať faktúry s pohybmi na účte a zadávať online platby z prostredia fakturačného softvéru,“ hovorí expert. A k živnostenskému účtu je na 12 mesiacov zadarmo. Klient môže taktiež vystavovať faktúry, inkasovať faktúry platobnou kartou, odosielať upomienky a evidovať náklady, čo prináša jednoduchšiu správu dokladov na účtovníctvo.

Hodiť sa vám môže aj platobný terminál v mobile

Zaujímavým benefitom je aj platobný terminál v mobile. „Je vhodný najmä pre živnostníkov a slobodné povolania, ktoré preferujú komfortný a rýchly spôsob prijímania platieb kedykoľvek a kdekoľvek,“ vysvetľuje Branislav Šebesta. „Klient neplatí žiadny mesačný poplatok za využívanie aplikácie. Platí iba za služby spojené s prijímaním platobných kariet,“ dodáva.

Aby bol servis pre živnostníkov naozaj komplexný, Tatra banka pre nich pripravila aj sériu rozhovorov s dobrými radami pod názvom: „SZČO?“ „Na začiatku podnikania sú to témy, ako začať so živnosťou, aké sú práva a povinnosti pri založení živnosti. Dôležité je aj to, ako si nájsť zákazníkov, zabezpečiť kvalitný servis a koľko si pýtať za služby,“ opisuje expert Tatra banky.

Chcete podnikať s novým účtom, ktorý oddelí vaše súkromné financie? K Živnostenskému účtu od Tatra banky navyše dostanete neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií a ďalšie výhody.

Medzi ne patrí možnosť získať finančnú rezervu 1 500 € vo forme digitálnej kreditnej karty, platobný terminál v mobile, finančný lízing na nové aj jazdené auto bez poplatku až do 35 000 € od Tatra Leasingu, zvýhodnenú propagáciu svojho podnikania na stránke jaspravim.sk v hodnote 100 € alebo vytvorenie webovej stránky zadarmo vďaka spolupracujúcim partnerom.

