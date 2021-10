Polícia riešila ďalší HOAX: Podporovanie Zuckerbergerovej provaxinačnej firmy! Stojí Vám to za to?

BRATISLAVA – Dezinformácie o koronavíruse sú tu od začiatku pandémie a policajti sa s ochotou snažia všetky dezinformácie uviesť na pravú mieru. Už sa objavili hoaxy o tom, že na paličkách k antigénovým testom sú červy, rovnako aj vo vakcínach, že v nemocniciach je viac očkovaných ako neočkovaných, prípadne, že na liečbu koronavírusu treba ruský liek. Teraz do dezinformácií zapojili aj šéfa Facebooku. Toto hovorí polícia!

Tak to tu ešte nebolo. Slovenskí antivaxeri robia všetko pre to, aby v očiach nerozhodných Slovákov čo najviac očiernili vakcíny proti koronavírusu, teraz si za svoju obeť určili Marka Zuckerberga – šéfa Facebooku, Instagramu, Whatsappu. Totižto, po novom sa šíri dezinformácia, za čo všetko zarába jeho firma vlastniaca viaceré sociálne siete. A to napríklad za každú registráciu, prihlásenie, komentovanie, lajkovanie a zdieľanie príspevku. Zuckerbergerovu firmu pritom nazývajú provakcinačnou.

Na celú vec sa pozreli aj policajti, ktorí pravidelne na sociálnej sieti vyvracajú podobné dezinformácie. „Pozri sa ráno do zrkadla s otázkou: stojí mi to za to, aby som podporoval americkú firmu, ktorá núti svojich zamestnancov dať sa očkovať?“ pýtajú sa policajti na úvod. Ako dodali, na stránke pravidelne zverejňujú dezinformácie, ktoré sú masovo šírené a vidia ich tisíce ľudí. Vtipne poukázali, že tieto skupiny sú mimoriadne aktívne a tým pádom sú pre Zuckerbergerovu americkú firmu extra dôležité.

„Vďaka ich aktivite opísanej na obrázku sa doláre kotúľajú do vreciek Američanov. Do vreciek tých, ktorí vyžadujú od svojich zamestnancov, aby sa povinne očkovali. Až sa natíska otázka, či slovenskí hoaxeri nie sú potajomky platení bohatými Američanmi, aby zverejňovali na Facebooku ľúbivé dezinformácie s cieľom navýšenia tržieb Facebooku. Čo poviete?“ skonštatovali ironicky na záver.