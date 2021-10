Situácia sa opäť zhoršila: Máme tisícky nakazených! COVID automat funguje správne, zlyháva dodržiavanie pravidiel

V bordovej fáze ich bude 39 okresov a osem okresov sa sfarbí na červeno. Osem ich bude oranžových. Denne pribudne priemerne 3646 prípadov nákazy novým koronavírusom. Vzrástol aj počet hospitalizovaných z 891 na 1223 pacientov.

Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 129 ľudí

Na umelej pľúcnej ventilácii je aktuálne 129 pacientov. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zelený nebude od budúceho týždňa žiaden okres. Pribúda 10-tisíc zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 týždenne.

Stále však nie je približne 180-tisíc ľudí vo veku nad 70 rokov zaočkovaných. Väčšina pacientov v nemocniciach, konkrétne 79 percent, nie je vôbec alebo nie úplne zaočkovaných. Celkovo je reprofilizovaných 32 percent lôžok.

"Čo je mierne optimistická správa, že počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii sa stále drží na hodnote 120 až 130 ľudí posledných pár dní. Verím, že to, čo je kritické, čiže starostlivosť o pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, bude stále na nižších číslach tak, ako je teraz," povedal. Najviac pozitívne testovaných je v kategórii detí a tiež ľudí vo veku od 35 do 50 rokov.

Premiér vyzval ľudí na očkovanie

Premiér Eduard Heger vyzval ľudí nad 50 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nezaočkovaní ľudia končia v nemocniciach najviac a očkovanie je preukázateľne najväčšia ochrana pred nakazením. Počet pozitívnych stále rastie, aktuálne priemerne pribúda viac ako 3600 pozitívnych prípadov.

"Ľudí v čiernych okresoch chcem preto povzbudiť, pretože pri viacerých okresoch vidíme, že je iba pár desiatok ľudí, ktorí chýbajú k tomu, aby tento okres dosiahol minimálnu zaočkovanosť. Vyhli by sa tým najhoršej fáze COVID automatu a prísnych opatreniam," povedal po rokovaní vlády premiér Eduard Heger a vyzval ľudí 50 +, aby sa očkovali.

COVID automat je nastavený správne, problémom je dodržiavanie pravidiel

Okres sa farbí na základe infikovaných občanov žijúcich v danom okrese. Nezafarbí sa na červeno alebo na bordovo na základe toho, čo robíme my v Bratislave, ale koľko pozitívnych je v okrese," poznamenal Heger s tým, že ak sa zaočkuje pár desiatok ľudí, môžu zabrániť tomu, aby sa ich okres zafarbil načierno. Ako príklad uviedol Bratislavu, kde je vysoká zaočkovanosť, a tak sa nikdy nedostane do čiernej farby, kde sú najprísnejšie pravidlá.

Samotný COVID automat je podľa premiéra nastavený dobre. "Plán je dobre nastavený, problém je, že dodržiavanie pravidiel zlyháva, ale to je o našej osobnej zodpovednosti. Každý z nás sa rozhoduje, ado akej miery bude dodržiavať pravidlá a to ovplyvňuje výsledky," povedal. Dodržiavanie pravidiel v okresoch zo strany obyvateľov je podľa predsedu vlády kľúčové. Situáciu prirovnal ku križovatke, kde na každom semafore nemôže byť policajt, pretože dodržiavanie pravidiel je o zodpovednosti každého človeka.

"Keď prejdete na červenú, riskujete, že ten, kto má zelenú, vás veľmi škaredo napáli a môžete skončiť v nemocnici. Je to veľmi podobné s covidom," poznamenal Heger. Zároveň uviedol, že v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa vláda zatiaľ nezaoberá príspevkom pre podnikateľov na nájomné. Nerokuje sa ani o núdzovom stave, momentálne je to podľa Hegera "mimo mísu".

Zaočkovaných treťou dávkou proti COVID-19 je už viac ako 66-tisíc ľudí

Na Slovensku podali od 19. do 26. októbra tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v 66 304 prípadoch. V čakárni na túto dávku vakcíny je v súčasnosti 8822 osôb. Očkuje sa v 98 miestach, z nich sedem je veľkokapacitných očkovacích centier, 16 polikliník a 75 nemocníc. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva.

"Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaslalo v priebehu posledných hodín viac ako 100-tisíc pozývacích SMS správ na očkovanie treťou dávkou vakcíny," povedala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá s tým, že k strede evidujú viac ako 23.000 osôb, ktorým bola podaná práve táto dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Pri očkovaní treťou dávkou chce rezort zdravotníctva uprednostniť vyššie ročníky. Lengvarský povedal, že chcú poznať záujem ľudí, čo ministerstvu pomôže kapacitne sa pripraviť na očkovanie treťou dávkou nižších ročníkov. Systém by mal byť podľa šéfa rezortu zdravotníctva nastavený tak, aby sa všetci záujemcovia mohli zaočkovať čím skôr. Výjazdové tímy vyšli 16-krát do ohnísk spolu s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR. Vypomáha aj 142 profesionálnych vojakov, z nich 91 je v nemocniciach a 51 je v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.