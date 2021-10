Prilepšite si k platu: Tieto činnosti vám dokážu priniesť peniaze navyše

Bratislava - Hoci sa hovorí, že peniaze nie sú všetko, predsa len je pravda, že je lepšie plakať nad svojím osudom v limuzíne, než v krabici pod mostom. Peniaze jednoducho hýbu svetom a priznajme si, že ich nikdy nie je dosť - vždy je potrebné ešte niečo poplatiť, vždy je tu ešte niečo, čo by sme si radi kúpili, alebo by sme chceli urobiť radosť našim blízkym. V práci je ale ťažké postupovať rýchlo smerom nahor, takže peniaze nemusia pribúdať tak rýchlo, ako by sa nám páčilo. Našťastie je tu ale vždy možnosť, ako si privyrobiť niečo bokom. Kde všade sa dajú zarobiť nejaké peniaze navyše?