Situácia v jednom okrese je už neúnosná! Dáta bez pátosu: Tu končí všetka sranda, pritom stačí tak málo

Už istý čas hlavné mesto oslavuje - dosiahli totiž zaočkovanosť obyvateľov Bratislavy na úrovni 75 percent, čo znamená, že majú dvoch žolíkov, ktorí im môžu pomôcť v COVID automate. Týmto pádom by tak v najhoršom bola Bratislava maximálne červená.

Archívne VIDEO Pandemická situácia sa podľa premiéra Hegera stále zhoršuje: Očakávali sme to, lebo zaočkovanosť je nízka

Jedného očkovacieho žolíka má aj Dunajská Streda. V posledných dňoch sa k týmto mestám pridala aj Šaľa, Galanta a Trnava. Ide tak o druhé krajské mesto, ktoré sa nemusí obávať najprísnejších opatrení. Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu by sa k týmto mestám mohli v najbližších dňoch pridať aj ďalšie dve - a to Komárno a Žilina.

Zdroj: Getty Images

"Komárno ho moc nepotrebuje, ale v našej mape tmavá Žilina (okrem toho, že som odtiaľ) by si zaslúžila. Žilina by bola po Bratislave a Trnave tretím krajským mestom, čo je pre ekonomiku silný a potrebný signál a „uvoľnenie“," upozornili analytici. Ďalšími krajskými týždňami so žolíkom by v ďalších týždňoch mohli byť aj Trenčín a Prešov.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Avšak, horšia situácia je v Stropkove. Ide o mesto s 30-tisíc obyvateľmi, kde v súčasnosti zažívajú nástrahy delty a epidemická situácia tu je mimoriadne vážna. V súčasnosti im do žolíka chýba 750 seniorov nad 50 rokov. Avšak, za minulý týždeň sa peknými číslami nemôžu pochváliť. "Za celý minulý týždeň zaočkovali: nikoho nad 75 rokov, jeden manželský pár 60-tnikov, dokopy 6 ľudí nad 50 rokov. Tam nie je čas na hlúposti. Zo Stropkova prijali vo Svidníckej nemocnici za minulý týždeň s kovidom viac seniorov, ako sa ich dalo zaočkovať za posledný mesiac. Ale toto si asi neprečítajú, tak to vlastne píšeme zbytočne," konštatovali na záver.