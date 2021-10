Bratislava - "Ľudia sú povyšovaní preto, že ich nadriadení veria, že na to majú, že nové úlohy, ktoré pred nich postavia, jednoducho zvládnu," hovorí Donald Asher, autor knihy Who Gets Promoted, Who Does not, And Why, ktorý venoval celú svoju kariéru ľuďom, ktorí sa chcú dostať ďalej.